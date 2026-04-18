Oficiálne konečné výsledky volieb v Maďarsku sú známe: Magyarova strana získala o 8 kresiel viac ako je ústavná väčšina

BUDAPEŠŤ – Necelý týždeň po parlamentných voľbách v Maďarsku sú známe oficiálne konečné výsledky. Doterajšia konzervatívna opozičná strana Tisza pod vedením Pétera Magyara podľa nich získala 141 zo 199 kresiel v zákonodarnom zbore, čo je o osem viac ako ústavná dvojtretinová väčšina. Volebná komisia to oznámila v sobotu po sčítaní všetkých hlasov, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Vládnuci blok Fidesz-KDNP doterajšieho premiéra Viktora Orbána bude mať 52 poslancov. Šesť mandátov obsadí krajne pravicové Hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom). Do parlamentu sa nedostala žiadna ďalšia strana.
Oficiálne výsledky nadobudnú právoplatnosť po právnom vyriešení prípadných námietok. Prezident Tamás Sulyok môže následne zvolať ustanovujúce zasadnutie parlamentu, podľa ústavy najneskôr na 12. mája.
Víťaz volieb Magyar medzitým oznámil, že napadne výsledky v jednom volebnom obvode vo Vašskej župe na západe krajiny. Podľa jeho slov tam došlo k zavádzaniu voličov, pretože sa o ich hlasy uchádzal oficiálne nezávislý a Fideszu blízky kandidát Péter Magyar, ktorý dostal 909 hlasov. Len takto mohol oficiálny kandidát Fideszu tesne poraziť kandidátku Tiszy a dostať sa do parlamentu, tvrdí predseda Tiszy. O tom, či sa voľby v tomto obvode budú musieť opakovať, rozhodne súd.