Jazdené vozidlá s istotou: Prečo sa oplatí kúpiť auto v Todos?

Kúpa jazdeného vozidla je pre mnohých vodičov rozumnou voľbou. Prináša výhodnejšiu cenu, rýchlu dostupnosť a široký výber modelov. Zároveň však vyžaduje dôveru v predajcu a istotu, že vozidlo má overený pôvod, transparentnú históriu a kvalitný technický stav. Práve na tieto aspekty sa zameriava spoločnosť Todos, ktorá zákazníkom ponúka profesionálny predaj jazdených vozidiel podporený silným servisným zázemím a dlhoročnými skúsenosťami v automobilovom segmente.
Na rozdiel od bežných autobazárov tvorí významnú časť ponuky vozidiel v Todos portfólio značiek, ktorých je spoločnosť autorizovaným predajcom a servisným partnerom. Vďaka tomu majú odborníci Todos detailný prehľad o technickom stave, servisnej histórii a špecifikách jednotlivých modelov. Zákazníci tak získavajú vyššiu mieru istoty, že vozidlo prešlo kontrolou odborníkov, ktorí tieto značky dlhodobo poznajú a servisujú.
Viac než len autobazár
Pri kúpe jazdeného vozidla zákazníci často riešia otázky týkajúce sa skutočného počtu najazdených kilometrov, servisnej histórie či technického stavu vozidla. Todos preto stavia na transparentnosti a dôkladnej kontrole každého vozidla. Každé vozidlo prechádza odbornou prehliadkou a zákazníci majú k dispozícii všetky dôležité informácie potrebné pre zodpovedné rozhodnutie.
Výhodou je aj prepojenie predaja jazdených vozidiel s autorizovaným servisným zázemím. Odborní technici majú dlhoročné skúsenosti s vozidlami značiek zastupovaných spoločnosťou Todos, čo umožňuje presnejšie posúdenie ich stavu a následnú profesionálnu starostlivosť aj po kúpe.
Zákazníci zároveň získavajú prístup ku komplexným službám pod jednou strechou – od financovania a poistenia, cez výkup vozidiel až po autorizovaný servis a moderné digitálne riešenia.
Výkup vozidla bez starostí
Súčasťou služieb Todos je aj profesionálny výkup vozidiel všetkých značiek. Majitelia automobilov môžu svoje vozidlo predať rýchlo, bezpečne a bez zdĺhavého vybavovania inzercie či stretnutí s potenciálnymi kupujúcimi. Odborníci Todos zabezpečia obhliadku vozidla, jeho ocenenie a kompletné administratívne náležitosti.
Pre zákazníkov, ktorí plánujú kúpu iného vozidla, predstavuje výkup jednoduchú možnosť, ako použiť hodnotu svojho súčasného auta ako protihodnotu pri kúpe nového alebo jazdeného vozidla z ponuky Todos.
AUTOSWAP: jednoduchá cesta zo starého auta do nového
Ak uvažujete o výmene vozidla, program AUTOSWAP prináša komfortné riešenie bez zbytočných komplikácií. Zákazník privedie svoje súčasné vozidlo, odborníci Todos ho ocenia a jeho hodnotu následne zohľadnia pri kúpe nového vozidla. Odpadá tak potreba hľadať kupujúceho, riešiť inzerciu či administratívu spojenú s predajom auta.
AUTOSWAP je určený pre vodičov, ktorí chcú prejsť do nového vozidla rýchlo, pohodlne a s podporou odborníkov. V kombinácii s možnosťami financovania a širokou ponukou vozidiel predstavuje efektívny spôsob, ako si zjednodušiť cestu k novému automobilu.
Xmarton: inteligentné služby pre moderných vodičov
Starostlivosť o zákazníka sa v Todos nekončí odovzdaním kľúčov od vozidla. Súčasťou portfólia spoločnosti je aj projekt Xmarton, ktorý prináša inteligentné riešenia pre prepojenie vozidla s digitálnym svetom.
Pomocou moderných technológií môžu vodiči sledovať vybrané údaje o svojom vozidle, využívať lokalizačné a bezpečnostné funkcie či mať lepší prehľad o jeho prevádzke. Pre firemných zákazníkov sú dostupné riešenia na správu vozového parku, monitoring vozidiel a elektronickú evidenciu jázd.
Xmarton predstavuje ďalší krok k modernej mobilite, v ktorej vozidlo nie je len dopravným prostriedkom, ale inteligentným partnerom pre každodenné cestovanie.
Bazar.todos.sk – moderný portál pre výber vozidla
Dôležitou súčasťou ponuky jazdených vozidiel je portál bazar.todos.sk, ktorý prináša prehľadnú a komfortnú cestu k výberu vozidla.
Portál ponúka široký výber jazdených, predvádzacích aj skladových vozidiel. Návštevníci môžu jednoducho filtrovať ponuku podľa značky, modelu, ceny, typu paliva, prevodovky či ďalších parametrov a nájsť vozidlo presne podľa svojich predstáv.
Okrem vyhľadávania vozidiel ponúka portál aj možnosť nezáväzne požiadať o ocenenie vlastného vozidla určeného na výkup. Zákazník tak môže na jednom mieste riešiť predaj svojho súčasného auta, využiť program AUTOSWAP a zároveň si vybrať nové alebo jazdené vozidlo podľa svojich potrieb.
Medzi praktické funkcie patria:
- prehľadné vyhľadávanie podľa zvolených kritérií,
- možnosť uložiť si zaujímavé vozidlá na porovnanie,
- služba „Strážny pes“, ktorá upozorní na nové vozidlá spĺňajúce požadované parametre,
- rýchly kontakt s predajcom,
- možnosť riešiť financovanie alebo výkup vozidla online.
Istota, ktorú ocení každý vodič
Kúpa alebo predaj vozidla by nemali byť spojené s neistotou. Práve spojenie predaja jazdených vozidiel, profesionálneho výkupu, programu AUTOSWAP, autorizovaného servisu, inteligentných riešení Xmarton a odborných znalostí jednotlivých značiek robí z Todos spoľahlivého partnera pre zákazníkov, ktorí hľadajú bezpečný a transparentný spôsob, ako predať svoje súčasné vozidlo alebo si kúpiť nové či jazdené auto.
Ak hľadáte jazdené vozidlo s overenou históriou, odbornou kontrolou a zázemím stabilnej spoločnosti, portál bazar.todos.sk predstavuje miesto, kde sa výber auta mení na jednoduchý a bezpečný proces. Výhodou je aj fakt, že väčšina ponúkaných vozidiel pochádza zo značiek, ktoré Todos dlhodobo predáva a servisuje, čo zákazníkom prináša ďalšiu úroveň istoty pri rozhodovaní.
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