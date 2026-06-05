VAROVANIE expertov: Musíme sa pripraviť na EXTRÉMNE horúčavy a ďalšie katastrofy! Hrozí príchod silného javu

BRUSEL - V posledných rokoch sme si už zvykli na obdobie extrémnych horúčav a sucha aj v podnebných pásmach, kde takéto počasie ešte donedávna nevyskytovalo. Zem sa otepľuje a experti to prízvukujú pri každej možnej príležitosti. Navyše v najbližšom období sa máme pripraviť na vlny horúčav, pretože sa opäť objavuje jav El Nino.
Počas tohto týýdňa zazneli zo Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) naliehavé správy, ktoré varujú pred návratom javu El Nino. Je to nebezpečné najmä z dôvodu, že prináša teplotné extrémy. Podľa expertov existuje pravdepodobnosť až na 80%, že tento jav nás zasiahne v letných mesiacoch medzi júnom a augustom. Píše o tom POLITICO. El Nino je teplá fáza prirdzeného klimatického cyklu vyskytujúca sa nad Tichým oceánom.
Extrémne počasie a šírenie chorôb
Tento jav narúša aj pravidlné zrážkové vzorce po celom svete. V niektorých častiach sveta nastane rapídne sucho, v inyých prináša El Nino silné zrážky, ktoré spôsobujú povodne. "El Nino len prilieva olej do ohňa. Teploty stúpajú aj bez neho an celej Zemi. Celý svet to musí chápať ako varovanie pred zmenou klímy," uviedol generálny tajomník OSN António Guterres.
Svetové zásoby potravín budú čeliť nepriaznivému dopadu na poľnohospodárstvo, dodávky pitnej vody či elektriny. S rapídnym oteplením súvisí aj šírenie väčšieho množstva chorôb a bakteriálnych infekcií. Navyše to príde v čase, keď už svet čelí nedostatku niektorých zákaldných komodít z dôvodu blokovanie Hormuzského prielivu.
Jav El Nino sa považuje za veľmi silný, pokiaľ teplota mora v danej oblasti Tichćho oceánu vystúpi na svojom vrchole o 2 stupne Celzia. V tomto storočí sa to stalo zatiaľ len raz, a síce počas výskytu El Nina pred 10 rokmi. Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia uvádza, že ďalšie El Nino by mohlo výrazne prekročiť hranicu oteplenia o 2 stupne Celzia. Zlomový má byť rok 2027. Podľa expertov prekoná teplotné rekordy spred dvoch rokov.
Počasie v Európe
Zatiaľ nie je jasné, do akej miery ovplyvní jav El Nino, pokiaľ sa skutočne znova objaví, teplotné podnebie Európy. Našou jedinou výhodou je príliš veľká vzdialenosť od Tichćho oceánu.
Najhoršie to znášajú oblasti juhu Spojených štátov, Latinskej Ameriky či Strednje Ázie. Veľké množstvo zrážok neprinášajú len povodne, ale aj nebezpečné zosuvy pôdy. V Austrálii, Karibiku či Indonézii sa El Nino prejavuje veľmi suchým a teplým počasím.