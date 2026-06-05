AKTUÁLNE V meste vyhlásili MIMORIADNU situáciu! Malo dôjsť k úniku nebezpečnej látky, situácia je pod kontrolou

MYJAVA - Na Myjave vyhlásili mimoriadnu situáciu. Samospráva aj polícia vyzvali ľudí v časti Kolónia, aby neotvárali okná. Dôvodom je únik nebezpečnej látky. Neskôr mesto aj hasiči vyhlásili, že situáciu majú pod kontrolou.
Aktualizované 9:40
Ako približujú hasiči, na mieste došlo k požiaru nádrže s nebezpečnou látkou. Na miesto boli postupne vyslaní príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Myjavy, Nového Mesta nad Váhom, Trenčína a Senice, ktorí požiar uhasili pomocou dvoch hasebných prúdov. "V súvislosti s požiarom došlo v priestore postihnutej budovy k poškodeniu potrubia a následnému úniku látok, ktoré hasiči aktuálne odčerpávajú do zberných nádob. Súčasne pomocou dronu priebežne vykonávajú monitoring ovzdušia v blízkosti priemyselného areálu, pri ktorom dosiaľ neboli namerané zvýšené hodnoty," uvádza hovorca hasičov trenčianskeho kraja Marián Petrík.
Pri udalosti zasahuje 20 príslušníkov HaZZ s 9 kusov techniky, ktorým asistujú dobrovoľní hasiči z Brezovej pod Bradlom. Na miesto udalosti boli postupne privolaní aj pracovníci Kontrolného chemického laboratória a príslušníci z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR z Bratislavy.
Aktualizované 9:20
Mimoriadna situácia je odvolaná, informovala samospráva mesta Myjava. "Podľa aktuálnych vyjadrení zástupcov zasahujúcich zložiek pri nočnom požiari v areáli spoločnosti HDO na Myjave je situácia pod kontrolou. Žiadne nebezpečenstvo obyvateľom Myjavy nehrozí a všetky ráno zverejnené opatrenia sú odvolané," informovala na sociálnej sieti.
Aktualizované 9:05
Merania potvrdili, že verejnosti nehrozí nebezpečenstvo, informuje polícia. Na mieste udalosti sa nachádza aj Kontrolné chemické laboratórium. Monitorovanie situácie a areálu však naďalej pokračuje.
V meste vyhlásili ráno mimoriadnu situáciu
Mesto dostalo v piatok ráno informáciu o vzniku mimoriadnej situácie v priemyselnom areáli na Myjave. "V prevádzke spoločnosti HDO prišlo k úniku nebezpečnej látky a situáciu riešia príslušníci Hasičského a záchranného zboru SR," vysvetľuje samospráva.
Veliteľ zásahu žiada obyvateľov časti Kolónia, aby dnes ráno neovárali okná a nevetrali. "Prosíme vás o rešpektovanie tejto žiadosti a ďakujeme za pochopenie," vyzýva mesto. O únik akej nebezpečnej látky ide a jeho rozsah nekonkretizovali.
Ako priblížila trenčianska krajská polícia, v skorých ranných hodinách došlo k požiaru v jednej z firiem nachádzajúcich sa v priemyselnom areáli. "V súčasnosti je požiar uhasený. V súvislosti s požiarom bol zaznamenaný únik látok, ktoré sú predmetom monitorovania. K zraneniu osôb nedošlo," uvádza policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Rovnako apeluje na verejnosť, aby sa k miestu udalosti nepribližovala, neotvárala okná a nevetrala. "Naďalej prebieha monitorovanie areálu. Okolnosti vzniku požiaru a rozsah následkov sú predmetom ďalšieho šetrenia," dodáva Klenková, ktorá prosí o rešpektovanie pokynov zložiek zasahujúcich na mieste a ďakuje za pochopenie.