Magyar OBVIŇUJE Orbánovu vládu zo SKARTOVANIA úradných dokumentov: Má to prebiehať vo VEĽKOM! Výzva verejnosti

BUDAPEŠŤ – V Maďarsku neubehol od parlamentných volieb ešte ani týždeň a budúci premiér Péter Magyar už obvinil súčasnú vládu z nehorázneho činu. Orbánov kabinet má podľa všetkého ničiť dôležité úradné dokumenty, pričom si očividne neželá, aby skončili v rukách nastávajúcej vlády. Magyar už stihol vyzvať na pomoc aj širokú verejnosť.
Parlamentné voľby, ktoré sa počas uplynulého víkendu konali na území Maďarska, rozhodli o tom, že s obrovským náskokom skončila na prvom mieste opozičná strana TISZA. Jej predseda Péter Magyar sa podľa všetkého stane premiérom, pričom v parlamente bude mať TISZA ústavnú väčšinu. FIDESZ, ktorý vládol na čele s Viktorom Orbánom dlhých 16 rokov, čakajú roky v opozícii.
Ničenie, alebo prechod k elektronizácii?
V tejto atmosfére uverejnil budúci premiér Magyar na sociálne siete príspevok, kde obviňuje súčasnú vládu z ničenia dôležitých úradných dokumentov. Už začiatkom týždňa vyhlásil, že na ministerstve zahraničných vecí dochádza ku skartovaniu dokumentov. Dosluhujúci minister Péter Szijjártó to ale označil za "obrovskú kravinu" a dodal, že všetky dokumenty budú dostupné v elektronickej podobe.
Magyar hovorí o porušení zákona
V piatok 17. apríla prišiel od Magyara prísvok na sociálnej sieti Facebook, kde hovorí nasledovné: "Zastavme ničenie (skartovanie) dokumentov, ktoré sú dôkazným materiálom a vyvodením zodpovednosti Orbánovej vlády! Prosíme Vás, poskytnite informácie, alebo nám priamo zašlite dokumenty, o ktorých si myslíte, že budú zničené. Zastavme spoločne tento vandalizmus! Dostáva sa k nám čoraz viac správ, že skartovanie prebieha vo veľkom."
Magyar upozornil, že ide o trestný čin. Žiadosť o pomoc adresoval najmä štátnym úradníkom, ktorí sa dostávajú do kontaktu s rôznymi úradnými zložkami. Vyzval ich, aby pred samotným skartovaním uložili dokumenty na platformu, ktorú pre tento účel zriadila strana TISZA.