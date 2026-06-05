AKTUÁLNE Tragická NEHODA pri Šali: Mladý vodič (†21) neprežil čelnú zrážku s kamiónom

ŠAĽA - Záchranné zložky zasahujú pri dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste II/573 medzi Vlčanmi a Šaľou. Pri čelnej zrážke osobného auta s plne naloženým kamiónom prišiel o život iba 21-ročný vodič osobného vozidla.
Podľa informácií polície prešiel 21-ročný vodič vozidla Citroën Berlingo z doposiaľ presne nezistených príčin pravdepodobne do protismeru, kde sa zrazil s nákladným motorovým vozidlom Mercedes. Vodič Citroënu utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Vodič nákladného motorového vozidla bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom.
Úsek cesty je momentálne uzatvorený. Premávku usmerňujú príslušníci Policajného zboru a zároveň vykonávajú odklon dopravy. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície.