Poslanci začali 9. rokovací deň: Pokračujú diskusiou o novom Občianskom zákonníku

(Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)
BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali v piatok 9. rokovací deň aktuálnej 52. schôdze diskusiou o návrhu nového Občianskeho zákonníka z dielne ministerstva spravodlivosti.
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Reakcia k dôvodom odvolávania podpredsedu NR SR Tibora Gašpara (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
Návrh je v parlamente v prvom čítaní. Rozprava je k nemu skrátená na 12,5 hodiny. Debatu k legislatíve začali zákonodarcovia vo štvrtok (4. 6.). Následne by mala NR SR rokovať o ďalších návrhoch z dielne rezortu spravodlivosti. V piatok sa bude rokovať len do 16.00 h. O prebratých návrhoch sa hlasovať nebude. Najbližšie hlasovanie čaká parlament v utorok (9. 6.).