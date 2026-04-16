Desivé proroctvo čínskeho Nostradama: Vojna s Iránom sa len začína! Predpovedá hroznú vec

PEKING - Muž prezývaný čínsky Nostradamus prichádza s novou znepokojivou predpoveďou. Tvrdí, že konflikt medzi USA a Iránom sa bude ďalej vyostrovať.
Prorok z internetu opäť varuje
Profesor Xueqin Jiang, ktorého mnohí prezývajú „čínsky Nostradamus“, opäť rozvíril diskusiu. Vo svojich najnovších vyjadreniach sa venoval vojne medzi Spojenými štátmi a Iránom a úlohe prezidenta Donalda Trumpa. Na jeho tvrdenia upozornil britský portál Daily Star.
Jiang sa stal známym po tom, ako jeho staršie predpovede získali veľkú pozornosť – najmä tie, v ktorých hovoril o víťazstve Trumpa vo voľbách a o konflikte s Iránom.
Prímerie je len dočasné
Situácia na Blízkom východe je podľa neho stále veľmi krehká. Začiatkom apríla síce USA a Irán dosiahli dvojtýždňové prímerie, ktoré malo zabezpečiť bezpečný prechod lodí cez Hormuzský prieliv, no realita je iná.
Doprava cez tento kľúčový bod svetového obchodu zostáva obmedzená. Niektoré lode prechádzajú bez zapnutých sledovacích systémov a podľa správ dostávajú varovania, že môžu byť zničené, ak vstúpia do oblasti bez súhlasu Iránu.
„Táto vojna sa neskončí“
Profesor vo svojom videu hovorí jednoznačne: „Táto vojna v Iráne sa neskončí. V skutočnosti si mnohí myslia, že sa len začína naplno rozbiehať.“
Podľa jeho slov existujú náznaky, že Spojené štáty môžu pristúpiť k pozemnej invázii: „Objavujú sa fámy, že Donald Trump už schválil nasadenie pozemných síl a inváziu Iránu by sme mohli vidieť už tento víkend, určite ešte tento mesiac.“
Terén, ktorý hrá v prospech Iránu
Jiang upozorňuje, že prípadná vojenská operácia by bola mimoriadne náročná. Iránska krajina je podľa neho prirodzene pripravená na obranu.
„Sú tam pohoria Zagros, ktoré umožňujú Iráncom skrývať sa a viesť partizánsku vojnu, využívať drony a delostrelectvo. A potom sú tam púšte, ktoré je veľmi ťažké prekonať.“
Podľa neho by americké jednotky čelili problémom z každého smeru: „Ak by útočili z Iraku, narazia na hory. Z východu cez Pakistan by ich zastavili púšte. A z juhu opäť hory a veľká vzdialenosť od Teheránu.“
USA sa pripravujú na dlhý konflikt
Profesor zároveň tvrdí, že kroky Washingtonu naznačujú dlhodobý plán: „Vidíme množstvo signálov, že Amerika sa pripravuje na veľmi dlhú vojnu.“
Poukazuje na prítomnosť približne 50-tisíc amerických vojakov v regióne a možné povolanie záloh.
„Nejde len o nasadenie vojakov. Pripravujú sa aj rezervisti. Vyzerá to, že Amerika sa pripravuje na totálnu vojnu.“
Tvrdá predpoveď: USA by prehrali
Jiang zopakoval aj svoju najkontroverznejšiu predpoveď: „Amerika by túto vojnu prehrala, pretože pozemná invázia by zlyhala a Irán je na ňu pripravený.“
Dôsledky by podľa neho boli obrovské:
- „Americké impérium by zaniklo.“
- „Spojené štáty by stratili petrodolár aj status dolára ako globálnej rezervnej meny.“
- „A svetová ekonomika by skolabovala.“
Prekvapivá hypotéza o Trumpovi
Profesor však ponúkol aj opačný pohľad. Podľa neho nemožno vylúčiť ani scenár, v ktorom by konflikt bol zámerný. „Čo ak Donald Trump chce túto vojnu prehrať? Čo ak chce kolaps amerického impéria? Čo ak chce zničiť globálnu ekonomiku? V takom prípade by bol génius.“
Boj o ropu a moc
Podľa Jianga by vojna v Perzskom zálive dramaticky ovplyvnila tok ropy. Uzavretie Hormuzského prielivu by neznamenalo jej nedostatok, ale zásadnú zmenu závislostí.
„Ak sa Hormuzský prieliv uzavrie, svet nepríde o ropu. Len sa stane oveľa viac závislým od Severnej Ameriky a Ruska.“
Profesor upozorňuje na zásoby v Kanade, Venezuele aj Rusku a tvrdí, že geopolitické ťažisko by sa presunulo práve tam.
„Vojna, ktorú nemožno vyhrať, ale prináša výhody“
Na záver Jiang ponúkol provokatívne zhrnutie:
- „Spojené štáty začnú hlúpu vojnu na Blízkom východe, ktorú nemôžu vyhrať, ale aj tak z nej profitujú.“
- „Áno, Trump môže vojnu prehrať a poškodiť ekonomiku, ale zároveň tým zvýši závislosť Európy, Číny či Japonska od Severnej Ameriky.“