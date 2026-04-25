Do Venezuely prišiel kolumbijský prezident: Prvý zahraničný líder od Madurovho únosu

CARACAS - Kolumbijský prezident Gustavo Petro sa v piatok stal prvým zahraničným lídrom, ktorý navštívil Venezuelu od zajatia tamojšieho dlhoročného lídra Nicolása Madura americkým komandom. V Caracase sa stretol s dočasnou venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou, informuje o tom agentúra AFP.
Bilaterálny summit bol pôvodne naplánovaný na marec v kolumbijskom pohraničnom meste Cúcuta, venezuelská strana ho ale na poslednú chvíľu zrušila s odvolaním sa na „vyššiu moc“. Novinári v tom čase čakali na hranici.
Drogové skupiny v regióne
V okolí mesta Cúcuta pôsobí množstvo ľavicových povstaleckých skupín, ktoré obchodujú s drogami a z ktorých financovania a ochrany Kolumbia už dlhodobo obviňuje Venezuelu. Práve bezpečnosť v pohraničí mala byť podľa denníka El País hlavnou témou stretnutia medzi Petrom a Rodriguezovou.
Kolumbijský prezident ostro kritizoval americkú operáciu, ktorá začiatkom januára viedla k zajatiu Madura a jeho prevozu z Venezuely do Spojených štátov. Stal sa aj za to terčom útokov zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý Petra obviňuje, že robí málo preto, aby zabránil výrobe drog.