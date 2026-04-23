Šokujúca veštba astrologičky: MAPA sveta sa tento rok prekreslí! Predpovedala aj COVID

SYDNEY - Astrologička, ktorá tvrdí, že predpovedala pandémiu koronavírusu aj zvolenie Donalda Trumpa za prezidenta, prichádza s novým varovaním. Podľa nej sa už čoskoro začnú meniť hranice štátov a svet vstúpi do turbulentného obdobia.
Známa astrologička opäť varuje
Austrálska veštkyňa Jessica Adamsová, ktorá si vybudovala meno vďaka svojim odvážnym predpovediam, opäť púta pozornosť. Tvrdí, že rok 2026 prinesie dramatické zmeny vo svete – a niektoré z nich sa podľa nej už začínajú napĺňať.
Ako píše Irish Mirror, Adamsová sa odvoláva na analýzu horoskopov a pohybu planét, na základe ktorých predpovedá zásadné geopolitické otrasy.
Mapa sveta sa má „prekresliť“
Podľa jej slov dôjde k náhlym zmenám hraníc, najmä v oblastiach, ktoré sú dnes epicentrom konfliktov.
„Uvidíme, ako sa mapa sveta veľmi rýchlo zmení,“ uviedla ešte v decembri 2025 pre The Sun. Spomenula pritom najmä Ukrajinu a región Gazy spolu s okolitými krajinami.
Astrologička síce hovorí o zásadných zmenách hraníc, konkrétne scenáre však neuvádza a jej tvrdenia zostávajú vo všeobecnej rovine.
Zmeny podľa nej neprídu postupne, ale „s treskom“ – a prvé zásadné momenty očakáva už v lete 2026, konkrétne v júni.
Zmeny sa nemajú skončiť rýchlo
Adams zároveň tvrdí, že nejde o jednorazový zlom. Proces má pokračovať ešte roky.
Podľa jej prognózy sa hranice budú meniť postupne až do roku 2033, pričom svet sa bude musieť prispôsobiť novému geopolitickému usporiadaniu.
Konflikty, ktoré menia realitu
Predpoveď prichádza v čase, keď vojna na Ukrajine pokračuje bez jasného riešenia. Prezident Vladimir Putin od začiatku invázie v roku 2022 presadzuje zmeny hraníc a Moskva trvá na uznaní anexie viacerých ukrajinských regiónov.
Kyjev tieto požiadavky odmieta a konflikt sa tak naďalej vlečie bez kompromisu.
Napätie pretrváva aj na Blízkom východe, kde dlhodobý spor medzi Izraelom a Palestínou opäť eskaloval po útokoch z októbra 2023 a následnej izraelskej operácii v Gaze.
Tri fázy konca vojny v Gaze
Adamsová ponúkla aj konkrétny scenár vývoja konfliktu medzi Izraelom a hnutím Hamas. Tvrdí, že ukončenie bojov má prebiehať v troch etapách.
Podľa jej prognózy sa situácia okolo prímeria mala začať vyjasňovať na prelome rokov 2025 a 2026. Najintenzívnejšia fáza konfliktu mala následne doznievať približne v polovici februára.
Definitívny koniec celého konfliktu podľa nej pripadá na koniec júla 2026.
„Bude to postupný proces, ale napokon budeme mať pocit, že je to za nami,“ naznačila.
Realita verzus predpovede
Jej tvrdenia prichádzajú v období, keď svet čelí viacerým krízam naraz – od vojny na Ukrajine až po napätie na Blízkom východe.
Hoci Adamsová tvrdí, že už v minulosti dokázala predvídať významné udalosti, jej aktuálne varovania zatiaľ nemožno nezávisle overiť a ostávajú v rovine špekulácií.