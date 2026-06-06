Kšefty Trumpovej rodiny vyvolali drsné protesty: Ľudia zúria kvôli miliardovému megaprojektu

TIRANA - Niekoľko stoviek ľudí v sobotu v chránenej prírodnej rezervácii na albánskom pobreží protestovalo proti plánom na výstavbu luxusného plážového rezortu, za ktorými je spoločnosť prepojená s rodinou prezidenta USA Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra AFP.
Na výzvu environmentálnych organizácií sa aktivisti z celej krajiny, ako aj miestni obyvatelia, v sobotu na poludnie zhromaždili k lagúne Vjosa-Narta, ktorá leží asi 150 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Tirana. Niektorí mávali červenými albánskymi vlajkami, iní niesli nafukovacie plameniaky – symbol hnutia – a skandovali „Zrušte projekt!“.
Protesty proti projektu, ktorého náklady sa odhadujú na približne štyri miliardy eur a súvisia s dcérou prezidenta USA Donalda Trumpa, Ivankou Trumpovou, a jej manželom Jaredom Kushnerom, sa v Albánsku stupňujú. Už takmer týždeň sa tisíce ľudí každý večer schádzajú v Tirane, aby odsúdili plány na zničenie celých častí prírodnej rezervácie Vjosa-Narta a jej premenu na luxusnú turistickú destináciu. Ďalšie takéto zhromaždenie je naplánované na sobotu večer.
Luxus namiesto tajnej základne
Podľa plánu developeri by na honosnú turistickú destináciu radi premenili aj neobývaný ostrov Sazan – kedysi tajnú komunistickú vojenskú základňu. Denisa Kasová z Albánskej asociácie pre ochranu životného prostredia (PPNEA) objasnila, že aktivisti nemajú námietky len proti transparentnosti celého procesu, ale predovšetkým proti „úplnému ignorovaniu environmentálneho významu tejto oblasti.“
Lagúna Vjosa-Narta na južnom pobreží Jadranského mora je totiž domovom mnohých sťahovavých vtákov vrátane plameniakov a v Stredozemnom mori je jednou z najdôležitejších lokalít s mimoriadne bohatou biodiverzitou, vysvetlila Kasová.
Podľa organizácie BirdLife International patria vody lagúny medzi posledné útočiská tuleňa mníšskeho v Stredozemnom mori a celá oblasť poskytuje domov viac ako 200 druhom vtákov, z ktorých mnohé sú ohrozené - vrátane plameniakov a pelikánov kučeravých. Výstavba je naplánovaná aj na úsekoch chránenej pobrežnej krajiny severne od obce Zvërnec, medzi lagúnou Narta a morom.
Oplotenie pláží a zátarasy
Protesty občanov a neziskových organizácií vypukli po tom, čo developeri na mieste plánovaného projektu v lokalite Zvërnec postavili ploty s ostnatými drôtmi a zatarasili prístup k plážam lagúny. Následne došlo aj k stretom medzi príslušníkmi súkromnej bezpečnostnej služby a miestnymi obyvateľmi a aktivistami. Niekoľko osôb bolo zranených.
Albánsky premiér Edi Rama v piatok zľahčoval prebiehajúce protesty a trval na tom, že „nie je dôvod na obavy.“ Dodal, že projekt ešte nebol ani schválený. Poukázal aj na to, že boli prizvaní „špičkoví“ svetoví experti a že cieľom je „vytvoriť čosi jedinečné“.
Albánsko, ktoré v posledných rokoch zažíva prudký rozvoj cestovného ruchu, v roku 2024 schválilo zmeny zákona o chránených územiach, ktoré umožňujú vznik hotelov či iných strategicky dôležitých projektov v týchto oblastiach. Tento týždeň však albánsky osobitný protikorupčný úrad SPAK oznámil, že začal vyšetrovanie týchto kontroverzných legislatívnych zmien týkajúcich sa chránených území.