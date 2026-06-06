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Kšefty Trumpovej rodiny vyvolali drsné protesty: Ľudia zúria kvôli miliardovému megaprojektu

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(Zdroj: SITA/AP Photo/Hameraldi Agolli)
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TASR

TIRANA - Niekoľko stoviek ľudí v sobotu v chránenej prírodnej rezervácii na albánskom pobreží protestovalo proti plánom na výstavbu luxusného plážového rezortu, za ktorými je spoločnosť prepojená s rodinou prezidenta USA Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra AFP.

Na výzvu environmentálnych organizácií sa aktivisti z celej krajiny, ako aj miestni obyvatelia, v sobotu na poludnie zhromaždili k lagúne Vjosa-Narta, ktorá leží asi 150 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Tirana. Niektorí mávali červenými albánskymi vlajkami, iní niesli nafukovacie plameniaky – symbol hnutia – a skandovali „Zrušte projekt!“.

Protesty proti projektu, ktorého náklady sa odhadujú na približne štyri miliardy eur a súvisia s dcérou prezidenta USA Donalda Trumpa, Ivankou Trumpovou, a jej manželom Jaredom Kushnerom, sa v Albánsku stupňujú. Už takmer týždeň sa tisíce ľudí každý večer schádzajú v Tirane, aby odsúdili plány na zničenie celých častí prírodnej rezervácie Vjosa-Narta a jej premenu na luxusnú turistickú destináciu. Ďalšie takéto zhromaždenie je naplánované na sobotu večer.

Kšefty Trumpovej rodiny vyvolali
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Hameraldi Agolli)

Luxus namiesto tajnej základne

Podľa plánu developeri by na honosnú turistickú destináciu radi premenili aj neobývaný ostrov Sazan – kedysi tajnú komunistickú vojenskú základňu. Denisa Kasová z Albánskej asociácie pre ochranu životného prostredia (PPNEA) objasnila, že aktivisti nemajú námietky len proti transparentnosti celého procesu, ale predovšetkým proti „úplnému ignorovaniu environmentálneho významu tejto oblasti.“

Lagúna Vjosa-Narta na južnom pobreží Jadranského mora je totiž domovom mnohých sťahovavých vtákov vrátane plameniakov a v Stredozemnom mori je jednou z najdôležitejších lokalít s mimoriadne bohatou biodiverzitou, vysvetlila Kasová.

Podľa organizácie BirdLife International patria vody lagúny medzi posledné útočiská tuleňa mníšskeho v Stredozemnom mori a celá oblasť poskytuje domov viac ako 200 druhom vtákov, z ktorých mnohé sú ohrozené - vrátane plameniakov a pelikánov kučeravých. Výstavba je naplánovaná aj na úsekoch chránenej pobrežnej krajiny severne od obce Zvërnec, medzi lagúnou Narta a morom.

Oplotenie pláží a zátarasy

Protesty občanov a neziskových organizácií vypukli po tom, čo developeri na mieste plánovaného projektu v lokalite Zvërnec postavili ploty s ostnatými drôtmi a zatarasili prístup k plážam lagúny. Následne došlo aj k stretom medzi príslušníkmi súkromnej bezpečnostnej služby a miestnymi obyvateľmi a aktivistami. Niekoľko osôb bolo zranených.

Albánsky premiér Edi Rama v piatok zľahčoval prebiehajúce protesty a trval na tom, že „nie je dôvod na obavy.“ Dodal, že projekt ešte nebol ani schválený. Poukázal aj na to, že boli prizvaní „špičkoví“ svetoví experti a že cieľom je „vytvoriť čosi jedinečné“.

Albánsko, ktoré v posledných rokoch zažíva prudký rozvoj cestovného ruchu, v roku 2024 schválilo zmeny zákona o chránených územiach, ktoré umožňujú vznik hotelov či iných strategicky dôležitých projektov v týchto oblastiach. Tento týždeň však albánsky osobitný protikorupčný úrad SPAK oznámil, že začal vyšetrovanie týchto kontroverzných legislatívnych zmien týkajúcich sa chránených území.

Viac o téme: VýstavbaProtestLetoviskoRezortDonald TrumpAlbánsko
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