Desivé proroctvo žijúceho Nostradama: Predpovedal koniec vojny v Iráne! Sám ju predvídal

RIO DE JANEIRO - Brazílsky jasnovidec Athos Salomé známy ako „žijúci Nostradamus“ opäť vyvolal rozruch. Tentoraz tvrdí, že konflikt okolo Iránu sa zmení na dlhú technologickú vojnu a jeho skutočný cieľ vraj nespočíva iba na Blízkom východe.
Brazílčan Athos Salomé, ktorého zahraničné médiá často označujú za moderného Nostradama, prišiel s ďalšou znepokojivou predpoveďou. Podľa jeho slov sa vojenské napätie okolo Iránu v nasledujúcich mesiacoch ešte výrazne prehĺbi a konflikt sa môže zmeniť na úplne nový typ vojny.
O jeho vyjadreniach informoval britský Daily Star, pričom Salomé tvrdí, že podobný scenár predpovedal už skôr.
Tvrdí že útok na Irán predvídal
Jasnovidec vyhlásil, že už v minulosti údajne upozorňoval na to, že Izrael spustí priamu ofenzívu proti Iránu v druhom štvrťroku 2026. „Najnovšie udalosti ukazujú, že táto vízia sa začína napĺňať,“ povedal.
Podľa Salomého je však súčasná eskalácia iba začiatkom. Tvrdí, že reakcia Teheránu a aktivácia spojeneckých skupín v regióne môžu konflikt premeniť na vyčerpávajúcu vojnu, akú svet ešte nezažil.
Hovorí o kyberútokoch aj elektromagnetických zbraniach
Brazílsky veštec zároveň tvrdí, že už dlhodobo varuje pred takzvanou „neviditeľnou vojnou“. Pod tým si predstavuje masívne kyberútoky, útoky na infraštruktúru a použitie elektromagnetických impulzov, ktoré by mohli ochromiť technológie aj energetické siete.
Podobné tvrdenia Salomé opakoval aj v minulosti v rozhovoroch pre viaceré zahraničné médiá. Napríklad portál NDTV či denník The Economic Times pripomínajú, že často hovorí o budúcich technologických konfliktoch a kybernetickej vojne.
Skutočný cieľ vraj nie je Irán
Salomé zároveň tvrdí, že Spojené štáty podľa neho nemajú záujem o klasickú vojenskú inváziu do Iránu. Skutočný cieľ vraj spočíva inde.
Podľa jeho teórie ide o snahu oslabiť dodávky lacnej iránskej ropy smerujúcej do Číny. Tvrdí, že Washington sa v roku 2026 sústreďuje na tri piliere energetického zásobovania Pekingu — Irán, Venezuelu a Rusko.
Irán označil za „okamžitý cieľ“ geopolitického zápasu veľmocí.
Jeho proroctvá vyvolávajú pochybnosti aj záujem
Athos Salomé tvrdí, že v minulosti správne predpovedal pandémiu covidu-19, smrť britskej kráľovnej Alžbety II. či technologické výpadky. Časť jeho údajných predpovedí však nie je možné nezávisle overiť a odborníci ich často spochybňujú.
Samotný Salomé je napriek tomu presvedčený, že jeho vízie dostávajú čoraz konkrétnejšie kontúry.
Či sa jeho najnovšie proroctvá naplnia, ukáže až ďalší vývoj udalostí na Blízkom východe.