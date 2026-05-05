Desivé proroctvá Nostradama pre rok 2026: 7-mesačná vojna a smrť celebrity po údere blesku

LONDÝN - Staré proroctvá francúzskeho veštca opäť ožívajú. Výklady jeho textov naznačujú vojnu, katastrofy aj šokujúcu smrť známej osobnosti.
Tajomné verše, ktoré vyvolávajú obavy
Francúzsky astrológ a veštec Nostradamus dodnes fascinuje svet svojimi záhadnými víziami budúcnosti. Jeho texty, napísané v podobe štvorverší, sú otvorené rôznym interpretáciám – a práve to umožňuje ich neustále „oživovanie“.
Ako pripomína The Times of India, jeho dielo Proroctvá z roku 1555 obsahuje stovky veršov, ktoré sa podľa niektorých výkladov vzťahujú aj na udalosti dnešnej doby.
Sedem mesiacov vojny
Jedno z najčastejšie citovaných proroctiev hovorí o dlhom konflikte: „Sedem mesiacov veľkej vojny, ľudia zomierajú pre zlo…“
Tento verš si mnohí spájajú so súčasným napätím vo svete, najmä s vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou. Podobné interpretácie sa objavovali už v minulosti – napríklad keď sa Nostradamove slová spätne pripisovali aj atómovým útokom na Hirošimu a Nagasaki.
Záhadný roj včiel
Medzi zvláštnejšie predpovede patrí zmienka o „veľkom roji včiel“, ktorý má zaútočiť v noci. Význam tohto obrazu je nejasný – môže ísť o symboliku, technologickú metaforu alebo len voľnú interpretáciu čitateľov.
Niektorí sa domnievajú, že číslo verša naznačuje súvis s rokom 2026, no konkrétny výklad zostáva otvorený.
Zásah bleskom
Ďalší verš hovorí o „veľkom mužovi“, ktorého zasiahne blesk počas dňa. Tento obraz vyvoláva špekulácie o možnej smrti významnej osobnosti – môže ísť o politika, člena kráľovskej rodiny alebo známu celebritu.
Krvavá vízia pre Švajčiarsko
Jedna z najznepokojivejších predpovedí sa týka Švajčiarsko, konkrétne regiónu Ticino. Verš hovorí o tom, že oblasť bude „zaplavená krvou“.
Výklady sa líšia – môže ísť o metaforu veľkej katastrofy, epidémie alebo násilného konfliktu. Kritici však upozorňujú, že Nostradamus zámerne písal nejednoznačne a používal archaický jazyk, čo výrazne sťažuje presné pochopenie jeho textov.
Proroctvá alebo voľné interpretácie?
Napriek dramatickým výkladom zostáva otázne, do akej miery možno Nostradamove slová brať doslova. Jeho dielo vzniklo v starofrancúzštine a obsahuje množstvo symbolov, latinských výrazov aj nejasných formulácií.
K tomu sa pridávajú chyby pri prepisoch a rôzne interpretácie počas stáročí. To všetko spôsobuje, že jeho „predpovede“ možno často prispôsobiť takmer akejkoľvek udalosti.