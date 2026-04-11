Obchodný reťazec sťahuje z predaja obľúbené ovocie: Kontrola odhalila nebezpečnú baktériu!

VARŠAVA - V susednom Poľku, kde s obľubou nakupujú aj mnohí Slováci, upozorňujú na problémy s obľúbeným ovocím. To predávali v sieti predajní Auchan.
Ako informuje poľský web fakt.pl, nebezpečné baktérie objavili v mrazených malinách. V ovocí bola zistená Salmonella. Informáciu zverejnil na svojej stránke obchodný reťazec Auchan. "Nekonzumujte výrobok z dotknutej šarže. Ak sa u vás po konzumácii vyššie uvedeného výrobku objavia príznaky otravy jedlom, kontaktujte svojho lekára," upozornili zákazníkov. Podobné varovanie už predtým zverejnil Hlavný hygienický inšpektorát (GIS).
Informácie o kontaminovanej várke ovocia:
- Nové mrazené maliny, 400 g;
- Číslicový kód: 5908238695751;
- Číslo šarže: 09 2027 A 324/1;
- Minimálna trvanlivosť do: 09.2027;
- Balené v Poľsku pre: FREPI sp. z o. o. sp. k., ul. Odkryta 48D/602, 02-140 Varšava.
Hygienici varujú, že konzumácia produktov kontaminovaných baktériami Salmonella predstavuje vysoké riziko otravy jedlom. Prvé príznaky ochorenia sa objavujú do 6 hodín až 3 – 7 a zahŕňajú bolesti brucha, horúčku, hnačku, dehydratáciu, nevoľnosť a vracanie. Občas sa môže vyvinúť aj závažnejšia systémová infekcia známa ako extraintestinálna infekcia. Stať sa tak môže najmä u malých detí, starších ľudí alebo osôb s oslabeným imunitným systémom.