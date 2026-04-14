Utorok14. apríl 2026, meniny má Justín, Justína, zajtra Fedor

Muža načapali reportéri televízie: Uspával manželku, znásilnil ju a nahrával si to, policajný ŠOK na večierku!

Muž uspával a znásilňoval manželku, pričom ho vypátrali reportéri.
Muž uspával a znásilňoval manželku, pričom ho vypátrali reportéri. (Zdroj: gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

VARŠAVA - Poliakovi hrozí veľmi dlhý pobyt za mrežami po tom, čo podľa všetkého vykonával vo svojom príbytku so svojou polovičkou. Napriek tomu, že sú zákonom spojení do jedného rodinného celku, manžel neodpustiteľne prekročil hrubú zákonnú hranicu. So svojou manželkou totiž praktizoval pohlavný styk, avšak bez toho, aby o tom vedela. Pred stykom ju totiž uspal, čo sa v európskych zákonných kruhoch charakterizuje ako znásilnenie.

Na prípad, ktorý zmapovala reportérka stanice CNN upozornil portál noviny.sk. Poliaka pri tomto čine pristihla reportérka CNN, ktorá sa niekoľko mesiacov zaoberala vyšetrovaním špecifických webov, ktoré sa zaoberali práve úchylkou sexu so ženami, ktoré spia alebo nie sú pri vedomí.

Je ťažké ju uspať, posťažoval sa manžel

Reportérka zväčša narazila na obyvateľov USA, no raz s ňou nadviazal kontakt muž z Poľska. "- To je tvoja žena? - Áno. Mám aj ďalšie fotky, ale je pre mňa ťažké ju uspať," posťažoval sa muž v správach s reportérkou, o ktorej podľa všetkého netušil, že pochádza práve zo žurnalistických kruhov.

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto  (Zdroj: gettyimages.com)

Konverzácia sa dostala až do bodu, kedy sa reportérke "pochválil", ako postupuje pri domácich sexuálnych praktikách so ženou. Medzi iným spomenul aj to, že si takýto styk aj nahráva. Medzi rečou spomenul aj to, že príde na konkrétny večierok. To u reportérky spustil signál na to, aby začala konať. Štáb sa začal chystať na tento večierok tiež.

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Hrozí mu až 20 rokov za mrežami

Muža priamo na večierku neoslovili. Išlo im aj o obavy o bezpečnosť jeho ženy. Namiesto toho ho identifikovali a zavolali poľskú políciu v lublinskom vojvodstve. Tá podozrivého zadržala. Teraz čelí obvineniu zo znásilnenia a vyhotovovania záznamov z týchto skutkov. "Potvrdzujem, že prokuratúra vedie konanie súvisiace s materiálom vypracovaným CNN. V tejto súvislosti mu hrozí trest odňatia slobody na 3 až 20 rokov," reagoval Marek Zych z okresnej prokuratúry v Lubline.

Viac o téme: SpánokZnásilnenieManželiaPoľskoUspávanie
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Domáce správy

Zahraničné

Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
