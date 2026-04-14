Muža načapali reportéri televízie: Uspával manželku, znásilnil ju a nahrával si to, policajný ŠOK na večierku!

VARŠAVA - Poliakovi hrozí veľmi dlhý pobyt za mrežami po tom, čo podľa všetkého vykonával vo svojom príbytku so svojou polovičkou. Napriek tomu, že sú zákonom spojení do jedného rodinného celku, manžel neodpustiteľne prekročil hrubú zákonnú hranicu. So svojou manželkou totiž praktizoval pohlavný styk, avšak bez toho, aby o tom vedela. Pred stykom ju totiž uspal, čo sa v európskych zákonných kruhoch charakterizuje ako znásilnenie.
Na prípad, ktorý zmapovala reportérka stanice CNN upozornil portál noviny.sk. Poliaka pri tomto čine pristihla reportérka CNN, ktorá sa niekoľko mesiacov zaoberala vyšetrovaním špecifických webov, ktoré sa zaoberali práve úchylkou sexu so ženami, ktoré spia alebo nie sú pri vedomí.
Je ťažké ju uspať, posťažoval sa manžel
Reportérka zväčša narazila na obyvateľov USA, no raz s ňou nadviazal kontakt muž z Poľska. "- To je tvoja žena? - Áno. Mám aj ďalšie fotky, ale je pre mňa ťažké ju uspať," posťažoval sa muž v správach s reportérkou, o ktorej podľa všetkého netušil, že pochádza práve zo žurnalistických kruhov.
Konverzácia sa dostala až do bodu, kedy sa reportérke "pochválil", ako postupuje pri domácich sexuálnych praktikách so ženou. Medzi iným spomenul aj to, že si takýto styk aj nahráva. Medzi rečou spomenul aj to, že príde na konkrétny večierok. To u reportérky spustil signál na to, aby začala konať. Štáb sa začal chystať na tento večierok tiež.
Hrozí mu až 20 rokov za mrežami
Muža priamo na večierku neoslovili. Išlo im aj o obavy o bezpečnosť jeho ženy. Namiesto toho ho identifikovali a zavolali poľskú políciu v lublinskom vojvodstve. Tá podozrivého zadržala. Teraz čelí obvineniu zo znásilnenia a vyhotovovania záznamov z týchto skutkov. "Potvrdzujem, že prokuratúra vedie konanie súvisiace s materiálom vypracovaným CNN. V tejto súvislosti mu hrozí trest odňatia slobody na 3 až 20 rokov," reagoval Marek Zych z okresnej prokuratúry v Lubline.