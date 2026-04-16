Obľúbený lacný obchod sťahuje ďalší výrobok kvôli zdravotnému riziku! FOTO Predával sa rok a pol

BRATISLAVA - Obľúbený lacný obchod TEDi sťahuje z predaja ďalší výrobok. Tentoraz ide o detský výrobok, ktorý predstavuje zdravotné riziká. Na pobočkách obchodu sa predával približne rok a pol. Ak ho máte doma, nepoužívajte ho a vráťte do predajne.
Spoločnosť TEDi informuje zákazníkov, že sťahuje z predaja výrobok „Ruksak s obsahom“ (87296002651000000800). Dôvodom je zistenie zvýšených hodnôt zmäkčovadiel DEHP, ktoré môžu predstavovať zdravotné riziko. „Skúšky výrobkov preukázali zvýšené hodnoty zmäkčovadiel DEHP. Táto látka môže byť nebezpečná pre zdravie, a preto sa tento výrobok neodporúča používať,“ vysvetľuje TEDi.
Výrobok bol v predaji od 14. októbra 2024 do 20. marca 2026. Zákazníci ho môžu vrátiť na ktorejkoľvek pobočke, kde im bude vrátená kúpna cena 8 eur, prípadne si môžu vybrať iný tovar.
V prípade otázok sa zákazníci môžu obrátiť na spoločnosť telefonicky na čísle +421 248 255 100 alebo e‑mailom na slovakia@tedi.com. Firma sa zároveň ospravedlňuje za vzniknuté nepríjemnosti.
Zdravotné riziká
Zvýšené hodnoty DEHP (di(2-etylhexyl)ftalát) predstavujú vážne zdravotné riziká, pretože tieto látky patria medzi ftaláty, ktoré pôsobia ako endokrinné disruptory. To znamená, že narúšajú hormonálny systém človeka, čo má negatívny vplyv najmä na reprodukciu a vývin. Zvýšené vystavenie DEHP je spájané so zvýšeným rizikom vzniku alergií a astmy. Vplyv môžu mať aj na ďalšie orgány a mozog.