Z trhu sťahujú známy SYR: Zistili v ňom ZAKÁZANÉ liečivo, pre ľudí je nebezpečné!

BRATISLAVA - Známy veľkoobchod Metro upozorňuje zákazníkov, že z trhu sťahujú nevyhovujúci syr. Zistili v ňom obsah silného liečiva, ktorý je v Európskej únii zakázaný.
Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. informovala na svojom webe, že pristúpila k stiahnutiu potraviny z trhu. Urobila tak na základe informácie od dodávateľa FMT s.r.o., ktorý s okamžitou platnosťou preventívne pozastavuje dodávku syra ĎUMBIER TEHLA 45%, s dátumom minimálnej trvanlivosti do 24. 9. 2026 a šaržou L22803. "Vo výrobku bol zistený prekročený limit látky chloramfenikol," približuje dôvody.
"Pokiaľ ste si uvedený výrobok zakúpili a máte ho stále k dispozícii, prosíme Vás, aby ste ho nekonzumovali. Výrobok ste si mohli zakúpiť v období od 7.4.2026 do 17.4.2026," vyzýva Bártová s tým, že výrobky môžete vrátiť v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO Cash &Carry SR. Zároveň žiada, aby zákazníci informovali svojich partnerov, resp. zákazníkov a prevzali výrobky späť.
"Za vrátené výrobky Vám budú na základe predajného dokladu vrátené peniaze. Vrátenie je možné do 31.5.2026," deklaruje. V prípade, že nie ste z akéhokoľvek dôvodu schopný predajný doklad predložiť, pre urýchlenie pri vrátení výrobku požiadajte obsluhu zákazníckej recepcie o výnimočné vystavenie duplikátu dokladu. "Za spôsobené nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme," dodáva na záver.
Chloramfenikol
Chloramfenikol je silné širokospektrálne antibiotikum, ktorého používanie u zvierat určených na produkciu potravín je v Európskej únii (EÚ) prísne zakázané. Dôvodom sú závažné vedľajšie účinky na ľudské zdravie, najmä potenciálna karcinogenita a schopnosť zastaviť tvorbu krviniek (aplastická anémia).