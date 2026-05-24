Exkurzia v letnom raji Slovákov sa zmenila na HOROR: Otrávené deti a učiteľka, tri zostali v nemocnici!

RÍM/HRADEC KRÁLOVÉ - Školský výlet do talianskej metropoly sa pre skupinu českých žiakov zmenil na zážitok, ktorý si, žiaľ, budú pamätať až do smrti. Najmenej pätnásť detí a ich učiteľka skončili počas noci zo stredy na štvrtok v nemocnici s príznakmi ľahkej otravy jedlom. Časť žiakov už lekári prepustili, traja však zostávajú pod dohľadom zdravotníkov.
Podľa informácií CNN Prima NEWS skončilo v nemocnici najmenej pätnásť žiakov spolu s učiteľkou. Lekári u nich diagnostikovali ľahšiu otravu jedlom. Talianske médiá zároveň upozornili, že za ťažkosťami mohla byť aj kontaminovaná alebo nepitná voda.
Ošetriť museli vyše dvadsiatku detí a učiteľku
Záchranári mali podľa portálu RomaToday na mieste ošetriť celkovo 24 detí a jedného člena pedagogického dozoru. Incident sa odohral v priebehu noci zo stredy na štvrtok v hoteli v Ríme, kde bola česká školská skupina ubytovaná.
Podľa zistení CNN Prima NEWS ide o žiakov zo základnej školy v Hradci Králové. Väčšinu hospitalizovaných už medzičasom prepustili do domácej starostlivosti. V nemocnici zostali tri deti, ktoré sú pod dohľadom lekárov spolu s pedagógom.
„Ministerstvo zahraničných vecí o danej záležitosti vie a prostredníctvom nášho veľvyslanectva v Ríme priebežne poskytuje konzulárnu asistenciu. V nemocnici zostali tri deti v sprievode pedagóga, ktoré zajtra (v sobotu, pozn. red.) odletia späť do Českej republiky,“ uviedol hovorca českého ministerstva zahraničných vecí Adam Čörgő pre CNN Prima NEWS. Dá sa teda predpokladať, že dnes sú už deti doma v Česku.
O prípade informovali aj regionálne talianske médiá, ktoré správu zverejnili v piatok popoludní. Podľa dostupných informácií sa zdravotný stav všetkých detí postupne zlepšuje.