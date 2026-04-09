ŠOKUJÚCE Pacienti súhlasili s podaním vitamínového koktejlu, po injekcii všetci ZOMRELI!

HERMOSILLO – Súčasná liečba a diagnostika napredujú raketovým tempom. Ani ľudia už nežijú tak, ako pred 50 rokmi. Všetci chcú vyzerať zdravo, ale hlavne aj sa tak cítiť. Mnohí sú pre to ochotní podstúpiť rôzne liečby. Podanie vitamínov vyzerá popri tom ako malina. No aj táto procedúra prináša so sebou nebezpečenstvo. Na opačnej strane sveta dokonca zabíjala.
V mexickom meste Hermosillio došlo k strašnej nehode, keď lekár súkromnej kliniky odporučil svojím štyrom pacientom procedúru s injekciou, ktorá mala do tela vstreknúť roztok z vitamínov. Na prvý pohľad sa to zdá neškodné, pričom v dnešnom svete podstupujú podobnú liečbu pacienti po celom svete.
Stala sa však tragédia, aká nemá obdobu. Štyria pacienti, ktorých mená uvádza Need To Know, Catalina Figueroaová, Dinora Ontiverosová, Jesús Héctor Almeida Flores a jeho syn Sebastián Almeida Cáñez prišli náhle o život. V zdravotnom centre Cellular Regenerative Biological Medicine mali dostať injekciu s tým istým roztokom z rôznych vitamínov. Viedlo to však k fatálnemu pochybeniu lekára.
Príznaky sa objavili takmer okamžite po podaní injekcie. Zdravotný stav pacientov sa zhoršil natoľko, že všetkých museli hospitalizovať. Nič sa už ale nedalo robiť. Všetci napokon zomreli.
Priebeh u pacientov po podaní vitamínov
Jedna z obetí, Dinora Ontiverosová, dostala injekciu dňa 24. februára. Zomrela o necelý týždeň dňa 2. marca. Jej strýko Jesús Sebastián dostal tiež tento roztok. Príznaky boli podobné a nasledovala nutná hospitalizácia. Napokon sa mu ale podarilo prežiť.
Figueroaová dostala injekciu dňa 1. apríla a zomrela do 24 hodín od podania. "Začala sa cítiť zle takmer hneď po podaní séra. Potom sa to už len zhoršovalo," povedal jej brat Diego.
Strašný prípad štyroch mŕtvych pacientov prebrala začiatkom apríla štátna prokuratúra. Vyšetrovatelia už zaistili všetky klinické záznamy, ampulky s vitamínmi, injekčné striekačky, kamerové záznamy z nemocnice a ďalší materiál. Vzorky údajného lieku poslali do laboratória, aby sa zistilo, čo presne bolo príčinou smrti.