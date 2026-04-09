ŠOKUJÚCE Pacienti súhlasili s podaním vitamínového koktejlu, po injekcii všetci ZOMRELI!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
HERMOSILLO – Súčasná liečba a diagnostika napredujú raketovým tempom. Ani ľudia už nežijú tak, ako pred 50 rokmi. Všetci chcú vyzerať zdravo, ale hlavne aj sa tak cítiť. Mnohí sú pre to ochotní podstúpiť rôzne liečby. Podanie vitamínov vyzerá popri tom ako malina. No aj táto procedúra prináša so sebou nebezpečenstvo. Na opačnej strane sveta dokonca zabíjala.

V mexickom meste Hermosillio došlo k strašnej nehode, keď lekár súkromnej kliniky odporučil svojím štyrom pacientom procedúru s injekciou, ktorá mala do tela vstreknúť roztok z vitamínov. Na prvý pohľad sa to zdá neškodné, pričom v dnešnom svete podstupujú podobnú liečbu pacienti po celom svete. 

Stala sa však tragédia, aká nemá obdobu. Štyria pacienti, ktorých mená uvádza Need To Know,  Catalina Figueroaová, Dinora Ontiverosová, Jesús Héctor Almeida Flores a jeho syn Sebastián Almeida Cáñez prišli náhle o život. V zdravotnom centre Cellular Regenerative Biological Medicine mali dostať injekciu s tým istým roztokom z rôznych vitamínov. Viedlo to však k fatálnemu pochybeniu lekára. 

Príznaky sa objavili takmer okamžite po podaní injekcie. Zdravotný stav pacientov sa zhoršil natoľko, že všetkých museli hospitalizovať. Nič sa už ale nedalo robiť. Všetci napokon zomreli. 

Priebeh u pacientov po podaní vitamínov 

Jedna z obetí, Dinora Ontiverosová, dostala injekciu dňa 24. februára. Zomrela o necelý týždeň dňa 2. marca. Jej strýko Jesús Sebastián dostal tiež tento roztok. Príznaky boli podobné a nasledovala nutná hospitalizácia. Napokon sa mu ale podarilo prežiť. 

Figueroaová dostala injekciu dňa 1. apríla a zomrela do 24 hodín od podania. "Začala sa cítiť zle takmer hneď po podaní séra. Potom sa to už len zhoršovalo," povedal jej brat Diego.

Strašný prípad štyroch mŕtvych pacientov prebrala začiatkom apríla štátna prokuratúra. Vyšetrovatelia už zaistili všetky klinické záznamy, ampulky s vitamínmi, injekčné striekačky, kamerové záznamy z nemocnice a ďalší materiál. Vzorky údajného lieku poslali do laboratória, aby sa zistilo, čo presne bolo príčinou smrti. 

Heidi Klum, Tom Kaulitz
Manžel Heidi Klum na dne: Tom Kaulitz prežíva muky, ktoré ho ženú na hranicu zúfalstva!
Zahraniční prominenti
FOTO Noelia Castillová z Barcelony
ŠOKUJÚCI PRÍBEH Noeliu (†25) brutálne znásilnili, pokus o samovraždu jej nevyšiel...Napokon žiadala eutanáziu!
Zahraničné
FOTO Nemocnica Saitama v Japonsku
TRAGÉDIA Pacientom s leukémiou NESPRÁVNE aplikovali liek! Jeden zomrel, dvaja sú napojení na prístroje
Zahraničné
Lekár varuje: Môžete cvičiť
Lekár varuje: Môžete cvičiť aj zdravo jesť, no ak robíte TÚTO jednu vec, svoje telo doslova zabíjate!
Zaujímavosti

Tréner hádzanárok Slovenska Ján Beňadik po prehre s Poľskom: Som sklamaný a nahnevaný
Obľúbený moderátor sa vracia na obrazovky so svojou srdcovkou: Bude to EXKLUZÍVne!
Prezident: Súčasné udalosti by nemali zatieniť oslobodenie Červenou armádou
Nočná dráma cez Veľkú noc! FOTO Po ulici behal nahý mladý černoch
SHMÚ varuje pred snežením v dvoch krajoch i mrazom na väčšine Slovenska
Premiér podľa Šimečku spochybňuje jasné ukotvenie Slovenska v Európe
Oravská galéria otvorí 53. sezónu na Slanickom ostrove umenia s novými chodníkmi a podujatiami
Ostré slová Trumpa na adresu NATO: Putin sa vás nebojí! Má strach z nás
Nočná dráma cez Veľkú noc! FOTO Po ulici behal nahý mladý černoch
Osud NATO visí na vlásku! Trump bude rokovať s Ruttom o možnosti vystúpenia USA z aliancie
Burianovi ZNIČILA život Lída Baarová: Okrem manželky prišiel o VŠETKO, tá zomrela na jeho hrobe!
Dve tragédie naraz! U Petra Jandu opäť vládne smútok: Po kamarátovi ho opustil ďalší blízky človek
Veliteľ Artemis II nechal na Mesiaci dojemný odkaz pre svoju zosnulú ženu: Slzy tiekli aj vo vesmíre!
Obľúbený moderátor sa vracia na obrazovky so svojou srdcovkou: Bude to EXKLUZÍVne!
Zahryzla sa mu do ROZKROKU! Had zaútočil na tom NAJHORŠOM mieste, a TO počas intímnej chvíľky
4 nápoje s bohatým obsahom vitamínu D na silnejšie kosti a zdravšie srdce
POSLEDNÉ SLOVÁ pred smrťou vyrážajú dych: Zdravotná sestra z hospicu odhalila, čo VIDIA umierajúci!
Rekonštrukcia snov sa zmenila na NOČNÚ MORU: Pozrite sa, aké OČI sa na ňu pozerali spod podlahy! Takmer ODPADLA
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
Blíži sa zlom v dôchodkoch: Generácia Husákových detí môže urýchliť nepopulárne zmeny!
Slovensko má nového multimilionára: O kráľovskú výhru v Eurojackpote sa však musí podeliť!
Veľký zásah za státisíce: Colníci odhalili u bulharského vodiča obrovský kontraband (foto)
Pasca na kupujúcich: Viac ako polovica jazdených áut na trhu má temnú minulosť, luxusné značky vedú

Dávid Hancko v šlágri gigantov nedohral ani polčas: Oslabená Barcelona zlyhala s Atléticom
Slovensko sa dostalo do nezávideniahodnej pozície: Ako kapitán som takúto situáciu nezažil
Shiffrinová zverejnila smutnú správu: Pravdu sme skrývali, ale naozaj sme o tom nechceli hovoriť
Liverpool si v Parku princov ani neškrtol: PSG má nakročené do semifinále Ligy majstrov
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
Remeslo má zlaté dno? Prečo remeselníci budú zarábať čoraz viac
Šokujúci trend na trhu práce: Ghost jobs ovládajú pracovný svet, ale čo to vlastne znamená pre vás?
Ako byť produktívny aj po práci? Tieto triky vám zmenia večery
Prečo zamestnávatelia dnes pozerajú na vysokú školu inak? Odhaľujeme pravdu!
Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Mrkvová torta s polevou
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Na ruských dronoch Geran 2 sa objavili atrapy rakiet R-60. Toto má byť ich skutočný účel
Ruskí hackeri v tichosti ovládli tisíce Wi-Fi routerov, cez ktoré útočili ďalej. Hackovali aj routery obľúbené medzi Slovákmi
Netflix servíruje ďalšiu várku noviniek: Vracia sa Scream a dorazí aj desivý dokument o sekte a ďalšie filmové pecky
Neandertálci zmizli z povrchu Zeme kvôli sexu, nie kvôli vojne, hovorí nová štúdia
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom

Režete stromy v apríli? Pozor, pri týchto druhoch im môžete viac ublížiť ako pomôcť
Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Panoramatické strešné okná pre otvorený priestor
6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
KVÍZ: Myslíte si, že máte super IQ? Otestujte sa a zistite pravdu!
Nočná dráma cez Veľkú noc! FOTO Po ulici behal nahý mladý černoch
BIZARNÁ ZÁCHRANA Z mora vytiahli muža, ktorý sa takmer utopil: Pátrala po ňom polícia, bol to VRAH!
Auto smrti pohltili plamene: VIDEO Šialená záchranná akcia v poslednej chvíli, svedkovia riskovali vlastné životy!

