Neurobte TIETO chyby pri skladovaní potravín v chladničke: Mnohé tam nemajú čo hľadať, RADY, ktoré vám pomôžu

BRATISLAVA - Princíp skladovania potravín v chladničke má u niektorých domácností svoje úskalia a presne stanovené pravidlá. Niekto to berie voľnejšie. Viacerí Slováci sa riadia jednoduchým pravidlom - pokiaľ nevyzerajú podozrivo alebo divne nezapáchajú, sú ešte konzumovateľné. Skúsenosti však hovoria jasnou rečou a viaceré jedlá môžu byť pokazené aj bez výrazných zmien chuti či vône. Prispievať tomu môžu aj nesprávne návyky. Skladovanie pritom každoročne vedie nielen k zbytočnému plytvaniu, ale aj k zdravotným problémom.
Začať treba pri základoch. Kvalitu určuje hlavne teplota v chladničke. Ideálne by sa mala pohybovať medzi 0 až 5 stupňami Celzia. Dôležité je tiež to, kam jednotlivé potraviny uložíte.
Najchladnejšia býva sekcia na úplnom vrchu chladničky, pričom s každým ďalším poschodím nižšie teplota mierne klesá. Závisí však od typu chladničky. Jej dvere sú obvykle najteplejším miestom.
Ktoré potraviny vydržia najviac?
Vajcia patria medzi najtrvácnejšie potraviny. V chladničke vydržia približne tri až päť týždňov. Odporúča sa ale skladovať ich v pôvodnom obale a nie vo dverách chladničky, kde teplota viac kolíše pri každom otváraní.
Mlieko po otvorení zvyčajne vydrží tri až sedem dní. Zaleží však od jeho druhu. Čerstvé mlieko je najcitlivejšie, zatiaľ čo to trvanlivé je pred otvorením možné skladovať aj mimo chladničky, avšak na chladnejšom mieste.
Tvrdé syry zvládnu dokonca aj niekoľko týždňov, mäkké syry je lepšie skonzumovať do jedného týždňa.
Jogurty bývajú často bezpečné aj pár dní po dátume spotreby, pokiaľ však nebol porušený ich obal.
Pozor na mäso a cestoviny
Najrizikovejšie je mäso. Čerstvé kuracie alebo mleté mäso by ste mali spracovať do jedného až dvoch dní. Hovädzie a bravčové mäso vydrží približne tri až päť dní. Ryby sú ešte citlivejšie – ideálne je spotrebovať ich do 24 hodín. Čerstvo pripravené hotové jedlá v hrncoch by sa mali skladovať tak, aby boli tieto hrnce alebo iné nádoby zakryté. Zamedzí sa tým aj vysušeniu jedál.
Pozor si treba dávať aj na uvarenú ryžu či cestoviny. V chladničke by nemali zostať dlhšie ako tri až štyri dni. Práve ryža môže pri nesprávnom skladovaní obsahovať baktérie spôsobujúce tráviace ťažkosti.
Paradajky nemajú v chladničke čo hľadať, zemiaky sa zas musia vyhýbať cibuli
Ovocie a zelenina majú rozdielne podmienky skladovania. Paradajky by sa napríklad nemali dávať do chladničky vôbec, pretože strácajú chuť aj konzistenciu. Zemiaky zas nepatria vedľa cibule – rýchlejšie sa kazia.
Čerstve horúce jedlá musia najskôr vychladnúť
Veľa ľudí robí chybu aj pri horúcich jedlách. Tie by sa mali nechať krátko vychladnúť a následne uložiť do chladničky najneskôr do dvoch hodín.
Ak si pri potravine nie ste istí, odborníci odporúčajú nespoliehať sa len na vôňu. Pri mäse, rybách či mliečnych výrobkoch môže byť riziko zdravotných problémov vyššie než pár ušetrených eur.
Na záver treba dodať, že ideálne je chladničku pravidelne čistiť, minimálne raz za 2-3 mesiace a mať pod kontrolou dátumy spotreby jednotlivých potravín.