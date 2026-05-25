WHO varuje pred veľmi vysokým rizikom: Ebola zasiahla región s krehkým zdravotníctvom

KINSHASA - Počet ľudí s podozrením na nákazu ebolou na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) už presiahol 900. Tamojšie ministerstvo komunikácie na sociálnej sieti X uviedlo, že eviduje 904 prípadov s podozrením a 119 ľudí, pri ktorých sa domnievajú, že zomreli na toto ochorenie. Informuje o tom agentúra AP.
Úrady predtým oznámili viac než 700 podozrivých prípadov eboly a viac než 170 podozrivých úmrtí, prevažne v severovýchodnej provincii Ituri, ktorá je centrom epidémie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že ohnisko teraz predstavuje „veľmi vysoké“ riziko pre samotnú krajinu, no riziko globálneho šírenia choroby zostáva nízke.
Ešte pred vypuknutím epidémie organizácia Lekári bez hraníc vo svojom hodnotení uviedla, že bezpečnostná situácia v Ituri sa v poslednom období zhoršila, čo spôsobilo útek lekárov a zdravotných sestier a zanechalo zdravotnícke zariadenia preťažené a v niektorých oblastiach v „katastrofálnych podmienkach“. Takmer milión ľudí je v tejto provincii vysídlených.
To znamená, že toto ohnisko eboly je „v komunitách, ktoré bojujú s neistotou, vysídlením a krehkým zdravotníckym systémom,“ povedala Gabriela Arenasová, regionálna koordinátorka Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Existujú preto obavy, že choroba by sa mohla rozšíriť do veľkých táborov pre vysídlené osoby pri meste Bunia, ktoré je hlavným mestom Ituri, kde boli hlásené prvé prípady.
Epidémia je riadená vládou a čiastočne aj povstaleckými skupinami
Východ KDR roky sužujú útoky desiatok rôznych povstaleckých a militantných skupín, pričom niektoré z nich majú väzby na zahraničie alebo na extrémistickú skupinu Islamský štát (IS). Povstalci z Hnutia 23. marca (M23) podporovaní Rwandou kontrolujú časti regiónu. Aj keď konžská vláda stále vo veľkej miere ovláda provinciu Ituri, táto kontrola je krehká. Skupina Spojenecké demokratické sily (ADF) - ugandská islamistická skupina napojená na IS - zase patrí medzi dominantné povstalecké skupiny v oblasti, ktoré sú zodpovedné za útoky proti civilistom.
Výsledkom je to, že epidémia v KDR je riadená vládou a čiastočne aj povstaleckými skupinami, pričom ľuďom pomáha množstvo humanitárnych organizácií. Tie však rovnako tak musia odolávať hnevu miestnych komunít, dodáva AP.
Predstaviteľ Aurora Humanitarian Initiative Colin Thomas-Jensen uviedol, že ataky môžu byť prejavom „hlboko zakorenenej skepsy a hnevu“ ľudí vo východnej KDR z toho, ako sa s regiónom zaobchádzalo počas rokov násilností zo strany povstalcov a zlyhaní vlády, aj medzinárodných mierových síl, pri ich ochrane. Ďalším zdrojom pobúrenia obyvateľov sú prísne pravidlá týkajúce sa pohrebov obetí s podozrením na ebolu, ktoré úrady kontrolujú všade, kde je to možné, aby zabránili ďalšiemu šíreniu choroby. Preto sú smútočné zhromaždenia obmedzené na 50 ľudí, a niektoré z nich strážia vojaci a policajti.