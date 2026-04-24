Na Ukrajine padol ruský maniak: Pred vstupom do armády ubil na smrť KLADIVOM niekoľko žien

KYJEV - Nie je žiadnym tajomstvom, že Rusi posielajú na ukrajinský front aj väzňov s vysokými trestami. Mnohí z nich sú vrahovia, no napriek tomu im umožnili bojovať za svoju vlasť. Patril sem aj maniak z Ruska, ktorý brutálnym spôsobom napádal ženy. Padol na fronte ako mnoho iných vojakov.
Za ruskú armádu bojoval na Ukrajine aj trestanec, ktorý bol známy ako "Zelenogradský maniak". Vlastným menom Jurij Gricenko mal vo vlasti temnú minulosť. Mediazona píše, že o jeho smrti sa dozvedela na základe jeho čísla ako daňového poplatníka, ktoré bolo zrušené. Stalo sa tak 25. jaunára 2025. Okolnosti smrti sú zatiaľ nejasné.
Gricenko podľa telegramového profilu SHOT zahynul v bojoch na Ukrajine, "keď sa dostal pod paľbu ukrajinských jednotiek".
V Rusku dostal možnosť vstúpiť do armády, alebo mohol stráviť zvyšok života za mrežami. V septembri 2023 sa zaradil do formácie, ktorá bola zložená len z väzňov. Pre zdravotné problémy sa nedostal do priamych bojov, ale pôsobil v evakuačnej jednotke.
Trestná činnosť
Gricenko spáchal svoju prvú vraždu v roku 1993. Vtedy mal prostitútku ubiť na smrť panvicou. Chytili ho a odsúdili na 9 rokov väzenia. V roku 2000 bol ale podmienečne prepustený. Šokujúce je, že pred spáchaním trestného činu pracoval na polícii. Odtiaľ ho ale vyhodili pre problémy s alkoholom.
V roku 2002 bol Gricenko odsúdený na 22 rokov väzenia za niekoľko vrážd v období od apríla do novembra 2001. Za týchto necelých 7 mesiacov mal podľa vyšetrovacej správy spáchať 14 ozbrojených útokov na ženy v Moskve a širokej oblasti hlavného mesta. Štyri obete mal ubiť na smrť.
Ženy udieral opakovane do hlavy až kým sa nehýbali. Následne im ukradol všetky cennosti. "Zelenogradský Čikatilo" odkazuje na sériového vraha Andreja Čikatila, ktorý sa priznal k 56 vraždám.