TRAGÉDIA na dovolenke! Matteo (†12) vošiel do vírivky, boli to jeho posledné chvíle v živote

RIMINI – Taliansku dovolenkovú destináciu zasiahla strašná udalosť. Rodičia prišli počas wellness pobytu o svojho 12-ročného syna spôsobom, ktorému len ťažko uveriť. Matteo vliezol do vane so zapnutou vírivkou. V jednom okamihu musel bojovať o vlastný život. Boli to jeho posledné chvíle v živote.
Tohtoročné veľkonočné sviatky sa stali pre rodinu s 12-ročným chlapcom doslova peklom na Zemi. Pár dní voľna sa rozhodli tráviť pri mori na v talianskej Rimini. Matteo Brandimarti chcel vyskúšať vírivku a úplne bez dozoru vliezol do vody. Nešťastie bolo na svete. Z vane už ale sám nevyliezol. Informuje o tom Capoluogo.
Pomoc prišla neskoro
Nešťastie sa stalo v hoteli Duca di Montefeltro v Pennabilli. Zhruba okolo 10:30 miestneho času Matteo vliezol sám do bazéna s vírivkou. Tá bola zapnutá a cez filtračný otvor veľmi nešťastne vtiahla jeho nohu. Chlapec bol doslova zaseknutý pod vodou. Nevedel dostať hlavu nad hladinu ani volať o pomoc, len sa snažil vyslobodiť.
Najbližšie bola jeho teta, ktorá síce zalarmovala všetkých naokolo, ale trvalo zhruba 5 minút, kým vypli vírivku. Chlapca následne z vody vytiahli, ale už nejavil žiadne známky života. Nepomohlo ani viacnásobné oživovanie priamo na mieste. Srdce nakopli až po 40 minútach. Matteo bol ale vo vážnom stave a museli ho letecky transportovať do nemocnice.
V nemocnici už nič nezmohli
Na JIS-ke bol ležal ešte ďalšie štyri dni, ale nič už nepomáhalo. Jeho mozog už odmietal reagovať. Napokon ho odpojili od prístrojov. Napriek tomu, že rodičia prišli o syna veľmi tragickým spôsobom, zachovali sa veľmi ušľachtilo, pretože súhlasili s darovaním orgánov.
Prípad už prevzali vyšetrovatelia. Možnému zabitiu z nedbanlivosti čelia až tri osoby. Sú medzi nimi vlastník hotela, riaditeľ a osoba zodpovedná za údržbu priestorov. Z tohto pohľadu sa rieši, či boli v čase tragédie dodržané všetky bezpečnostné opatrenia, pričom najviac sa skloňuje možná absencia krytu na filter vo vírivke.
V dobe vyšetrovania prípadu je bazén aj vírivka pre verejnosť uzavretá. Ďalšie skutočnosti môže odhaliť aj plánovaná pitva.