Manžel Heidi Klum na dne: Tom Kaulitz prežíva muky, ktoré ho ženú na hranicu zúfalstva!

USA - Luxus, sláva, krásna žena po boku… život ako z rozprávky? Ani náhodou! Manžel topmodelky Heidi Klum, gitarista kapely Tokio Hotel Tom Kaulitz (36), prežíva nočnú moru, ktorú si väčšina ľudí nedokáže ani predstaviť. Za úsmevom na červenom koberci sa skrýva utrpenie, ktoré ho doslova ničí zvnútra.
Známy hudobník v podcaste svojho brata Billa šokoval fanúšikov priznaním, že sa mu vrátila jeho krutá diagnóza – klastrové bolesti hlavy. Ak ste o tom doteraz nepočuli vedzte, že nejde o obyčajnú bolesť. Ide o stav, ktorý lekári označujú za jeden z najhorších, aké môže človek zažiť. Záchvaty prichádzajú bez varovania, udierajú plnou silou a dokážu človeka úplne vyradiť z reality.
Tom dokonca bez okolkov priznal, že počas jedného záchvatu, ktorý trval hodinu a pol, mal jediné želanie – aby bolesť prestala za každú cenu. Sám povedal, že si v tej chvíli myslel, že by si radšej odrezal hlavu. Takú intenzitu má jeho utrpenie. Absolútne trýznivé peklo, v ktorom nedokáže fungovať, myslieť ani hovoriť a už vôbec nie tvoriť. Tvrdí, že v tých chvíľach vyzerá ako posadnutý a stráca kontrolu nad sebou samým.
Žiadna úľava neprichádza ani s pomocou medicíny. Injekcie, infúzie, silné lieky či špeciálne spreje – nič nezaberá tak, ako by malo. Keď záchvat udrie, Kaulitz je úplne bezmocný. Ostáva mu len čakať a dúfať, že to prejde. Nuž a tieto záchvaty sa mu pravidlene vracajú aj trikrát denne. Nie je to nič výnimočné. Klastrové bolesti hlavy totiž zasahujú najmä oblasť oka a spánku. prichádzajú v cykloch, aj niekoľkokrát denne a často udrú v noci. Sú považované za nevyliečiteľnú neurologickú poruchu, ktorá pacientov deptá a zbavuje kontroly nad svojím životom.
A čo na to Heidi Klum? Zatiaľ mlčí. Svoje súkromie si veľmi stráži a nechce z manželovej choroby robiť verejnú tému. Namiesto toho sa snaží udržať obraz silného a fungujúceho vzťahu, pričom najťažšie chvíle zostávajú za zatvorenými dverami a mimo reflektorov.