Vodičov čaká nezvyčajné prekvapenie: Na kruháči sa objavia OBROVSKÉ monštrá! TOTO neprehliadnete

KARVINÁ - Kruhový objazd na príjazde do Karvinej v smere z Českého Těšína budú od budúceho týždňa zdobiť obrí mravci. Autorom umeleckého diela z cortenovej ocele je Denis Križánek. Sochy majú symbolizovať pracovitosť, ktorá posúva mesto dopredu. ČTK to povedala hovorkyňa magistrátu Monika Danková.

"Umiestnenie na kruhovom objazde je zámerné. Nový symbol má byť viditeľný nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj pre všetkých, ktorí do Karvinej prichádzajú. Do budúcnosti môže motív symbolicky prepojiť viac miest v meste, "povedala Danková. Väčšia z mravcov má výšku tri metre a váži približne 450 kilogramov, menšia meria 1,3 metra a jeho hmotnosť je zhruba 90 kilogramov. "Mravec je odjakživa symbolom systematickej a vytrvalej práce a schopnosti jednotlivcov fungovať ako celok. Je pracovitý, funguje ako súčasť tímu, rovnako ako veľa ľudí v Karvinej, ktorí majú chuť svojou prácou meniť okolie. Tieto hodnoty, ktoré sú nášmu mestu blízke, sme preto chceli symbolicky stvárniť,“ povedal vedúci oddelenia miestneho hospodárstva Odboru komunálnych služieb Tomáš Trampler.

Výroba mravcov trvala približne 250 hodín

Výroba mravcov trvala približne 250 hodín vrátane návrhu a konštrukčnej prípravy. Autor sôch zvolil geometrické poňatie. "Organický tvar mravca rozdelil do desiatok presne navrhnutých plôch, ktoré spolu vytvárajú výraznú, súčasnú podobu. Výsledná plastika vznikla zhruba z troch stoviek jednotlivých dielov vyrezaných pomocou CNC technológie a následne s maximálnou presnosťou zvarených do finálneho tvaru, "uviedla hovorkyňa.

Sochy sú vyrobené z corténovej ocele

Sochy sú vyrobené z corténovej ocele, ktorá je pevná, odolná a postupne získava prirodzenú patinu. "Každý diel má svoje presné miesto a musí nadväzovať na ďalšie. Aj drobná odchýlka by sa premietla do celkového tvaru, preto bolo potrebné postupovať s maximálnou presnosťou. Je to kombinácia starostlivej prípravy a remeselnej skúsenosti, "uviedol Křižánek.

V stredu budú robotníci na mieste inštalácie robiť prípravné práce. Upravia podložie a navezú aj väčšie kamene, ktoré sú súčasťou výtvarného diela. Usadenie sôch mesto plánuje na štvrtok. "Mravce môžu postupne vytvoriť pomyselnú cestu mestom a prepojiť rôzne miesta spoločnou myšlienkou. Prirodzeným pokračovaním je napríklad park Boženy Němcovej, kde pripravujeme vznik Ekocentra so zvieratami. Prírodný motív tak dostáva ďalší rozmer a je možné, že mravcov v meste bude do budúcnosti viac,“uviedol námestník primátora Lukáš Raszyk (SOCDEM).

