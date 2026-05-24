Cestujúci zažili nočnú moru v oblakoch: Počas letu sa o pilotovi dozvedeli hrozivú vec, nastal hotový chaos!

TENERIFE/BIRMINGHAM - Mimoriadna dráma sa odohrala na palube lietadla spoločnosti Jet2 smerujúceho z Tenerife do Birminghamu. Let LS1266 musel vo štvrtok večer núdzovo pristáť v portugalskom Porte po tom, čo sa pilot vo výške približne 9-tisíc metrov začal cítiť vážne zle. Podľa informácií pasažierov mal utrpieť podozrenie na infarkt priamo počas letu.
Ako informoval britský denník Daily Mail, na palube vypukol chaos. Posádka mala v panike prebiehať uličkou a hľadať medzi cestujúcimi lekára, ktorý by pilotovi pomohol. Airbus A321 následne prudko znížil výšku a okolo 2:11 hodine nadránom núdzovo pristál na letisku Francisco Sá Carneiro v Porte.
Záchranári museli konať ihneď po pristátí
Po pristátí vbehli do lietadla záchranári, ktorí pilotovi poskytli prvú pomoc. Následne ho previezli do nemocnice. Na palube sa pritom nachádzalo približne 220 cestujúcich, ktorí zostali v Portugalsku uviaznutí viac ako 13 hodín.
Niektorí pasažieri opísali dramatické momenty počas letu. „Zobudila som sa do chaosu. Svetlá blikali a lietadlo zrazu prudko klesalo. Naše dvojročné dieťa sa rozplakalo,“ uviedla jedna z cestujúcich. Dodala, že členovia posádky boli viditeľne otrasení a zúfalo hľadali lekára.
Vážny diskomfort pre cestujúcich neskončil ani po pristátí
Ďalší cestujúci tvrdil, že po pristátí ich viac než hodinu držali zatvorených v lietadle bez možnosti vystúpiť. „Potom nás len nechali blúdiť po letisku. Povedali nám, že ubytovanie je príliš drahé,“ opísal situáciu.
Spoločnosť Jet2 napokon vyslala náhradného pilota z Manchestru, aby mohol let pokračovať do Birminghamu. Hovorca aerolínií uviedol, že let bol odklonený pre zdravotné problémy jedného z pilotov. „Bezpečnosť nebola nikdy ohrozená a cestujúci následne pokračovali v ceste. Ospravedlňujeme sa za nečakané meškanie,“ dodal.