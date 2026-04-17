BRATISLAVA - Práva pacientov na Slovensku stále nie sú jasne zadefinované ani vymožiteľné. Upozornila na to Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) pri príležitosti blížiaceho sa Európskeho dňa práv pacientov (18. 4.) a 25. výročia svojho založenia. Podľa AOPP znamenajú práva pacientov najmä prístup k zrozumiteľným informáciám, možnosť spolurozhodovať o liečbe, nahliadnuť do dokumentácie a očakávať rešpekt, súkromie a kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
Rast významu práv pacientov
„Ich význam rastie najmä v situácii, keď je človek chorý, zraniteľný a odkázaný na pomoc systému. To bude čoraz urgentnejšia téma aj na Slovensku, keďže čelíme starnutiu populácie a vysokému výskytu chronických chorôb,“ upozornila prezidentka AOPP Mária Lévyová.
Pripomenula, že rešpektovanie práv pacientov je investíciou do bezpečnosti a stability zdravotníctva. Pacient, ktorý má informácie, podľa nej rozumie liečbe a vie, na čo má nárok, je pre systém prínosom. „V prostredí, ktoré rešpektuje práva pacientov, sú nastavené jasné pravidlá komunikácie, rozhodovania a zodpovednosti tak, aby systém fungoval spravodlivejšie a predvídateľnejšie. Jasná definícia práv odbúrava stres a eliminuje konfliktné situácie medzi zdravotníkmi a pacientmi,“ doplnila.
Kľúč k lepšej liečbe
Práva pacientov sú podľa nej dôležité aj preto, že ovplyvňujú fungovanie zdravotníckeho systému. Upozornila, že úspešnosť liečby často závisí aj od dostupnosti včasnej diagnostiky a liečby. „Jasne v zákone zadefinované a vymožiteľné práva pacienta eliminujú diskrimináciu tých, ktorí tieto možnosti nemajú. Nárok pacienta napriek dlhoročným politickým sľubom stále nie je stanovený, ani cesta pacienta pri prechode celým systémom poskytovania starostlivosti,“ upozornila Lévyová.
Tlak na zdravotníctvo
Prínos práv pacientov je podľa Lévyovej dôležitý aj vzhľadom na personálny tlak v slovenskom zdravotníctve. Spresnila, že ku koncu roka 2024 pracovalo v zdravotníctve 21.403 lekárov, čo je najviac od roku 2009. „Počet lekárov máme približne na úrovni Európskej únie, no zároveň až 17 percent z nich bolo vo veku nad 65 rokov. Sestier bolo 31.395, medziročne síce mierne pribudli, ale v porovnaní s rokom 2009 ich je stále o štyri percentá menej,“ konštatovala.
Podľa AOPP je téma práv pacientov na Slovensku dlhodobo mimoriadne aktuálna. Zdravotná starostlivosť sa dotýka prakticky každého, keďže podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií sa v roku 2024 uskutočnilo viac než 68 miliónov ambulantných návštev. „V priemere je to 13 vyšetrení na jedného obyvateľa. Už toto číslo naznačuje, že práva pacienta nie sú okrajovou témou, ale každodennou realitou pre celé Slovensko,“ uzavrela Lévyová.