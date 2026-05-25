MIMORIADNY ONLINE Ukrajina volá po razantnej odpovedi: Po útokoch chce mimoriadne rokovanie Bezpečnostnej rady OSN

KYJEV - Ukrajina žiada o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN a tiež o stretnutie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) po nedeľňajších masívnych ruských útokoch, uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, informuje agentúra DPA.
Vo vyhlásení zverejnenom na sieti X Sybiha zároveň vyzval na „primeranú a razantnú odpoveď voči agresorovi“ po úderoch, ktoré boli zamerané najmä na oblasť Kyjeva, a pri ktorých bola použitá aj balistická raketa stredného doletu Orešnik. Šéf diplomacie obvinil Rusko, že sa snaží kompenzovať nedostatok vojenských úspechov na bojisku v agresívnej vojne proti Ukrajine „barbarskými raketovými útokmi“.
Len v Kyjeve zahynuli najmenej dvaja ľudia. Podľa starostu Vitalija Klička sa počet zranených v hlavnom meste zvýšil na 81. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým na sociálnych sieťach uviedol, že pri útokoch po celej krajine utrpelo zranenia približne 100 ľudí a najmenej štyria zahynuli.
Poškodené boli aj vládne budovy
Úrady informovali, že pri útokoch boli poškodené aj vládne budovy vrátane ministerstva zahraničných vecí a budovy kabinetu ministrov. Trosky tiež zasiahli kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a značne poškodené bolo aj televízne štúdio spravodajcov nemeckej verejnoprávnej televízie a rozhlasu ARD.
„(Ruský prezident Vladimir) Putin sa snaží zastrašiť Ukrajinu útokmi na civilistov a ničením obytných budov, múzeí, škôl a kritickej infraštruktúry,“ povedal ukrajinský minister. Medzinárodné spoločenstvo preto musí podľa neho reagovať. „Vyzývame našich partnerov, aby prijali rozhodné multilaterálne kroky na odstrašenie Ruska a prinútili ho snažiť sa o komplexný, spravodlivý a trvalý mier,“ dodal Sybiha. Do nočných útokov na Ukrajinu bolo nasadených celkovo 600 ruských dronov a 90 rakiet, z ktorých sa 604 ukrajinskej protivzdušnej obrane podarilo zneškodniť.