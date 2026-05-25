MIMORIADNY ONLINE Ukrajina volá po razantnej odpovedi: Po útokoch chce mimoriadne rokovanie Bezpečnostnej rady OSN

(Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)
TASR, ČTK

KYJEV - Ukrajina žiada o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN a tiež o stretnutie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) po nedeľňajších masívnych ruských útokoch, uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, informuje agentúra DPA.

Vo vyhlásení zverejnenom na sieti X Sybiha zároveň vyzval na „primeranú a razantnú odpoveď voči agresorovi“ po úderoch, ktoré boli zamerané najmä na oblasť Kyjeva, a pri ktorých bola použitá aj balistická raketa stredného doletu Orešnik. Šéf diplomacie obvinil Rusko, že sa snaží kompenzovať nedostatok vojenských úspechov na bojisku v agresívnej vojne proti Ukrajine „barbarskými raketovými útokmi“.

Len v Kyjeve zahynuli najmenej dvaja ľudia. Podľa starostu Vitalija Klička sa počet zranených v hlavnom meste zvýšil na 81. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým na sociálnych sieťach uviedol, že pri útokoch po celej krajine utrpelo zranenia približne 100 ľudí a najmenej štyria zahynuli.

Poškodené boli aj vládne budovy

Úrady informovali, že pri útokoch boli poškodené aj vládne budovy vrátane ministerstva zahraničných vecí a budovy kabinetu ministrov. Trosky tiež zasiahli kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a značne poškodené bolo aj televízne štúdio spravodajcov nemeckej verejnoprávnej televízie a rozhlasu ARD.

„(Ruský prezident Vladimir) Putin sa snaží zastrašiť Ukrajinu útokmi na civilistov a ničením obytných budov, múzeí, škôl a kritickej infraštruktúry,“ povedal ukrajinský minister. Medzinárodné spoločenstvo preto musí podľa neho reagovať. „Vyzývame našich partnerov, aby prijali rozhodné multilaterálne kroky na odstrašenie Ruska a prinútili ho snažiť sa o komplexný, spravodlivý a trvalý mier,“ dodal Sybiha. Do nočných útokov na Ukrajinu bolo nasadených celkovo 600 ruských dronov a 90 rakiet, z ktorých sa 604 ukrajinskej protivzdušnej obrane podarilo zneškodniť.

Tréner BC Slovan Bratislava Aramis Naglič: Veľká škoda, mali sme kontrolovaný zápas
Kapitán Patrioti Levice Boris Bojanovský: Musíme ostať nohami na zemi
Kapitán BC Slovan Bratislava David Abrhám: V Leviciach potrebujeme vyhrať
Simulantom sa končia zlaté časy: Špekulanti dostali od štátu po prstoch, obrovská zmena pri PN-kách, ktorú pocítia!
Máte prehľad o aktuálnych udalostiach? Otestujte sa v KVÍZE: Na koľko otázok poznáte odpoveď?
Veľká zbierka pre deti so srdcovými chorobami: V stredu pomôže Nadácia Detského kardiocentra po celom Slovensku
Extrémne horúčavy zabíjali v Indii: Za jediný deň zomrelo najmenej 16 ľudí
Väzni obsadili strechu väznice vo Venezuele: Kričali, že ich mučia! Z budovy stúpal dym
Kuba dostala zásielku ryže, ktorú jej darovala Čína
Trump pritvrdzuje: Iránu dal päť až sedem dní na uzavretie dohody
Farma 17: Lásky z reality šou nevydržali! Zostal už len jeden pár, a ten by nikto nečakal...
Vážne chorá superstaristka prehovorila: Takéto plány do budúcna čakal málokto!
Česká herečka podviedla manžela: Takto sa jej to vrátilo!
Niekdajšia hviezda Markízy odhodila šaty: V plavkách predviedla brutálne vymakanú postavu!
Šokujúci objav vedcov: Zistili, kto mal sex na Zemi ako prvý! Nebol to Adam ani Eva
Vodičov čaká nezvyčajné prekvapenie: Na kruháči sa objavia OBROVSKÉ monštrá! TOTO neprehliadnete
Pozor, možno varíte celý život zle: Takto znejú rady odborníčky, jednu častú vec v kuchyni neodporúča vôbec!
Nová štúdia vás poriadne prebudí: Koľko musíme cvičiť týždenne? Je to omnoho viac, ako si myslíte
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
Slováci teraz môžu vyskúšať veľkú novinku: Počuli ste už o nej aj vy?
Bočné príjmy v roku 2026: Kedy ich treba zdaňovať? Pozor na prísne pravidlá! (poradňa)
Premýšľate nad sťahovaním? Tieto európske krajiny budú do roku 2030 najbohatšie!
Projekt, aký na Slovensku nemá obdobu: V Bratislave začínajú stavať Kampus zdravia a športu za desiatky miliónov! (foto)
Dôležitá otázka trápi aj Slovákov: Oplatí sa zostať doma? Brusel rieši zásadný problém!

MS V HOKEJI 2026 Výsledok je pre nás až príliš krutý: Ohlasy Slovákov po prehre s Kanadou
MS V HOKEJI 2026 Tretina hrôzy pre Slovensko! Vyrovnaný zápas premenila Kanada na gólostroj
Poriadna facka na konci sezóny: Dávid Hancko dostal s Atléticom krutú nakladačku
Nepríjemný moment pre Stanislava Lobotku, Obert šokoval AC Miláno a prispel k pohrome
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Firmy tajne sledujú kandidátov na sociálnych sieťach: Toto vás môže stáť vysnívanú prácu bez toho, aby ste to tušili
HR manažéri priznali, čo ich okamžite odradí na pohovore. Tieto chyby vás môžu pripraviť o prácu za pár minút
Šokujúca predpoveď trhu práce: Týchto 7 pracovných pozícií môže do roku 2030 úplne zmiznúť. Je medzi nimi aj vaša?
MIRRI: AI má pomáhať ekonomike, nie vytláčať zamestnancov, pomôcť má memorandum
Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
Mäkké domáce hotdogové rožky, ktoré chutia lepšie než z obchodu!
Nemáte bazalku? Ingrediencie, z ktorých urobíte luxusné pesto
Tieto nové funkcie v Samsung telefónoch ti pomôžu ochrániť súkromie. Cudzí človek vedľa teba už len tak neuvidí, čo robíš na mobile
Vedci posilnili jeden proteín a starý organizmus zvládal záťaž lepšie. Výsledky ukazujú, ako tichý zápal súvisí so starnutím
Je pravidelné reštartovanie telefónu zbytočnosť? Reštart nie je zázrak, no pri týchto problémoch vie pomôcť okamžite
Alzheimerova choroba môže mať svoj vypínač. Keď ho vedci vypli, škodlivé plaky v mozgu začali ubúdať
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, no domáci získali výhľad ako na dovolenke
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie

Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Ženy v týchto znameniach starnú najkrajšie: S pribúdajúcim vekom sú ešte príťažlivejšie
Simulantom sa končia zlaté časy: Špekulanti dostali od štátu po prstoch, obrovská zmena pri PN-kách, ktorú pocítia!
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina volá po razantnej odpovedi: Po útokoch chce mimoriadne rokovanie Bezpečnostnej rady OSN
Máte prehľad o aktuálnych udalostiach? Otestujte sa v KVÍZE: Na koľko otázok poznáte odpoveď?
Desivý prípad z roku 2001 ožíva: Interpol po takmer 25 rokoch odhalil, kto bola obeť! Zatkli jej otca

