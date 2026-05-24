Nedeľa24. máj 2026, meniny má Ela, Vanesa, zajtra Urban

Nové DETAILY o Epsteinovej pravej ruke z Prešova: Modelka a pilotka Marcinková s ním plánovala DIEŤA!

Jeffrey Epstein bol v posledných rokoch v kontakte so ženou slovenského pôvodu Naďou Marcinkovou. Zobraziť galériu (3)
Jeffrey Epstein bol v posledných rokoch v kontakte so ženou slovenského pôvodu Naďou Marcinkovou. (Zdroj: X KT Special MI6 Operation, TASR/AP/Jon Elswick)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

PREŠOV/WASHINGTON - Slovenská modelka Naďa Marcinková, ktorá roky tvorila pár s odsúdeným sexuálnym predátorom Jeffreyom Epsteinom, sa môže objaviť pred americkým Kongresom. Hoci v minulosti získala imunitu pred trestným stíhaním, niektorí americkí politici dnes spochybňujú, či bola len obeťou manipulácie alebo aj súčasťou Epsteinovej siete. Na verejnosti sa už poriadne dlho neukázala.

Ako informoval denník SME s odvolaním sa na BBC, republikánska kongresmanka Anna Paulina Luna po preštudovaní nezačiernených vyšetrovacích dokumentov tvrdí, že viaceré Epsteinove spolupracovníčky by mali vypovedať pred Kongresom. Medzi nimi sa spomína aj Marcinková.

Nové DETAILY o Epsteinovej
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: X/Khoizan)

Sedem rokov fungovali ako pár, plánovali aj dieťa

Slovenka sa s Epsteinom zoznámila ešte v roku 2003 ako 18-ročná modelka. Krátko nato začala cestovať do jeho luxusných rezidencií na Floride a do Karibiku. Podľa zistení BBC tvorili pár približne sedem rokov a dokonca plánovali spoločné dieťa. Ich vzťah však mal byť plný psychického nátlaku, manipulácie aj fyzického násilia.

Vyšetrovateľom mala Marcinková povedať, že Epstein kontroloval prakticky každý detail jej života – od oblečenia až po hmotnosť. Donútiť ju mal aj k plastickým operáciám. V jednom z e-mailov mu písala: "Od chvíle, čo som ťa stretla, sa môj život točí okolo teba, nemám nič iné."

Nové DETAILY o Epsteinovej
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: SITA/AP/New York State Sex Offender Regist, profimedia.sk)

Epstein ju zjavne držal nakrátko

"Chcem, aby si sa naučila pripravovať vajíčka. Miešané, stratené, volské oko... Chcem, aby si sa naučila viesť domácnosť... Nechcem žiadne hádky od pondelka do piatka, počas týždňa... Chcem, aby si každý mesiac prečítala jednu zo sto veľkých kníh... V dome chcem mať len krásne veci. Nemôžeš tam nič dať bez toho, aby som to najskôr videl. J," písal sexuálny predátor Marcinkovej ešte v roku 2009.

"Plánovanie počatia sa dostalo do takej vysokej fázy, že si Marcinková riešila kalendár tak, aby jej stretnutia s Epsteinom vyšli akurát na obdobie, kedy ovulovala," napísal spoluautor článku v britskom BBC.

Chceli počať dieťa, no zároveň si písali o "zháňaní dievčat"

Britská BBC zverejnila aj ďalšie správy, ktoré naznačujú komplikovaný charakter ich vzťahu. Epstein jej údajne písal presné pokyny, ako sa má správať, čo má čítať či ako viesť domácnosť. Po jeho prepustení z väzenia v roku 2009 sa ich vzťah ešte zintenzívnil a podľa investigatívcov sa snažili načasovať stretnutia tak, aby Marcinková otehotnela.

Otázniky však vyvolávajú e-maily, podľa ktorých mohla Epsteinovi pomáhať pri hľadaní mladých dievčat. V jednej zo správ mu napísala, že sa pokúsi "nájsť dievčatá" počas pobytu v New Yorku. Neskôr mu posielala aj fotografie Sloveniek, ktoré mali pricestovať do USA na fotenie.

Napriek tomu, že sexuálny predátor sa k Marcinkovej správal ako k podriadenej, veľmi ju hnevalo, keď sa dozvedela, čo robí Epstein mimo jej dohľad. "Nechcem byť s tebou, ale rozčuľuje ma, keď vidím, že používaš tie isté vzorce na zvádzanie, manipuláciu a napokon ovládanie a ubližovanie ďalším dievčatám," napísala podľa BBC.

Vyšetrovanie nenaznačuje, že by Marcinková verbovala mladé dievčatá

Vyšetrovacie dokumenty však podľa BBC neobsahujú priamy dôkaz, že by Marcinková verbovala neplnoleté dievčatá. Od roku 2018 zároveň spolupracovala s FBI a vyšetrovatelia ju evidovali ako obeť Epsteinovho správania.

Kauza má okrem toho aj inú slovenskú stopu. V zverejnených dokumentoch sa objavilo meno bývalého ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, ktorý sa mal s Epsteinom stretávať opakovane. Dokumenty naznačujú, že Epstein navštívil aj Bratislavu a Lajčákovi ponúkal kontakty vrátane spojenia na bývalého Trumpovho stratéga Steva Bannona. Lajčák po medializácii informácií rezignoval na post poradcu premiéra Roberta Fica.

Viac o téme: DetailyPrešovJeffrey EpsteinNaďa Marcinková
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Sarah Ferguson
Nechutné praktiky exvojvodkyne: Škandalózne obvinenia zo sexu s Diddym a honba za bohatými mužmi!
Zahraniční prominenti
Sexuálny predátor Jeffrey Epstein
Pomsta za Epsteina? Zhýralého princa Andrewa napadol muž maskovaný v lyžiarskej kukle!
Zahraniční prominenti
FOTO Nová FOTKA Lajčáka a
Nová FOTKA Lajčáka a Epsteina: Obaja vysmiati v centre Bratislavy! Pózujú pri známej atrakcii, akoby nič
Domáce
Poslancov čaká nabitý šiesty
Poslancov čaká nabitý šiesty deň schôdze: Opozícia postupne v pléne predstavuje návrhy na odvolanie ministrov
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V obci postavili tradičný máj, viaže sa k termínu Turíc
V obci postavili tradičný máj, viaže sa k termínu Turíc
Správy
Tradičný sprievod dievčat a žien so spevom chorovod Omilienci
Tradičný sprievod dievčat a žien so spevom chorovod Omilienci
Správy
Tieto dvojice znamení spolu vydržia najdlhšie
Tieto dvojice znamení spolu vydržia najdlhšie
Feminity TV

Domáce správy

Nové DETAILY o Epsteinovej
Nové DETAILY o Epsteinovej pravej ruke z Prešova: Modelka a pilotka Marcinková s ním plánovala DIEŤA!
Domáce
Aktualizované TRAGÉDIA v Šuranoch: V
TRAGÉDIA v Šuranoch: V jednom z bytov našli dobodaného muža, v tele mal nôž!
Domáce
Ostrá prestrelka kvôli objavu
Ostrá prestrelka kvôli objavu v Jasnej: TMR hovorí o obyčajnej mláke, podľa ochranárov musí rozhodnúť štát
Domáce
Dráma vo Vysokých Tatrách: Poľský turista spadol z Kežmarského štítu, zasahoval vrtuľník
Dráma vo Vysokých Tatrách: Poľský turista spadol z Kežmarského štítu, zasahoval vrtuľník
Prešov

Zahraničné

Chystá sa revolúcia: Ruší
Chystá sa revolúcia: Ruší sa 500-eurová bankovka! Ako dlho ju budeme môcť používať?
Zahraničné
Pilotovaná misia Shenzhou-23 štartuje
Veľký krok! Čína vyslala do vesmíru troch astronautov, jeden tam má stráviť až rok
Zahraničné
Grécko koná: Kúpi dve
Grécko koná: Kúpi dve talianske fregaty, posilňujú námorné sily
Zahraničné
Marco Rubio
Obchodná dohoda medzi USA a Indiou: Rubio očakáva skorý podpis
Zahraničné

Prominenti

Brad Pitt na premiére
Svoju priateľku miluje, no ďalšia svadba nebude: Brad Pitt na manželstvo a deti definitívne zanevrel!
Zahraniční prominenti
Mamba Dasha
Šokujúce rozhodnutie známej speváčky: S vlasmi robí zásadnú zmenu! TAKÁTO je reakcia jej partnera...
Domáci prominenti
Halina Pawlowská
Z Haliny Pawlowskej je iná žena: NOVÉ FOTO ako dôkaz! Wau
Domáci prominenti
Kanye West, Bianca Censori
Bianca na filmovom rande: Holý chrbát, cez bradavky čierne pásy a prsia kypeli z každej strany!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Pozor, možno varíte celý
Pozor, možno varíte celý život zle: Takto znejú rady odborníčky, jednu častú vec v kuchyni neodporúča vôbec!
vysetrenie.sk
Nová štúdia vás poriadne
Nová štúdia vás poriadne prebudí: Koľko musíme cvičiť týždenne? Je to omnoho viac, ako si myslíte
Zaujímavosti
Študenti sú v šoku
Študenti sú v šoku a ZÚRIA! Slávna univerzita zavádza tvrdé limity na tie najlepšie známky
Zaujímavosti
Slané jazero v Larnake:
Slané jazero v Larnake: Geologický unikát, ktorý si turisti zamilovali kvôli plameniakom
dromedar.sk

Dobré správy

Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk
Zdroj: Getty Images
Nový beauty trend dorazil aj na Slovensko: Ako na krásne hnedé telo aj bez opaľovania?
feminity.sk
Ak máte viac ako
Slováci teraz môžu vyskúšať veľkú novinku: Počuli ste už o nej aj vy?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Chystá sa veľká zmena: Toto čaká kuriérov na Slovensku
Domáce

Ekonomika

Premýšľate nad sťahovaním? Tieto európske krajiny budú do roku 2030 najbohatšie!
Premýšľate nad sťahovaním? Tieto európske krajiny budú do roku 2030 najbohatšie!
Projekt, aký na Slovensku nemá obdobu: V Bratislave začínajú stavať Kampus zdravia a športu za desiatky miliónov! (foto)
Projekt, aký na Slovensku nemá obdobu: V Bratislave začínajú stavať Kampus zdravia a športu za desiatky miliónov! (foto)
Dôležitá otázka trápi aj Slovákov: Oplatí sa zostať doma? Brusel rieši zásadný problém!
Dôležitá otázka trápi aj Slovákov: Oplatí sa zostať doma? Brusel rieši zásadný problém!
Veľké porovnanie platov v únii: Uhádnete, v ktorej krajine sa zarába viac? (kvíz)
Veľké porovnanie platov v únii: Uhádnete, v ktorej krajine sa zarába viac? (kvíz)

Šport

Slovensko – Kanada: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Slovensko – Kanada: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
Fínsko – Rakúsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Fínsko – Rakúsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
Žiadne obmedzenia s okamžitou platnosťou: Rusko a Bielorusko majú zelenú
Žiadne obmedzenia s okamžitou platnosťou: Rusko a Bielorusko majú zelenú
Gymnastika
MS V HOKEJI 2026 Chlapci, poďme šokovať Kanadu! Takto vyzerá zostava Slovenska
MS V HOKEJI 2026 Chlapci, poďme šokovať Kanadu! Takto vyzerá zostava Slovenska
Slováci

Auto-moto

Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Novinky
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
Ekonomika
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
Novinky
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Firmy tajne sledujú kandidátov na sociálnych sieťach: Toto vás môže stáť vysnívanú prácu bez toho, aby ste to tušili
Firmy tajne sledujú kandidátov na sociálnych sieťach: Toto vás môže stáť vysnívanú prácu bez toho, aby ste to tušili
Hľadám prácu
HR manažéri priznali, čo ich okamžite odradí na pohovore. Tieto chyby vás môžu pripraviť o prácu za pár minút
HR manažéri priznali, čo ich okamžite odradí na pohovore. Tieto chyby vás môžu pripraviť o prácu za pár minút
Pracovný pohovor
Šokujúca predpoveď trhu práce: Týchto 7 pracovných pozícií môže do roku 2030 úplne zmiznúť. Je medzi nimi aj vaša?
Šokujúca predpoveď trhu práce: Týchto 7 pracovných pozícií môže do roku 2030 úplne zmiznúť. Je medzi nimi aj vaša?
Trendy na trhu práce
MIRRI: AI má pomáhať ekonomike, nie vytláčať zamestnancov, pomôcť má memorandum
MIRRI: AI má pomáhať ekonomike, nie vytláčať zamestnancov, pomôcť má memorandum
Domáce

Varenie a recepty

Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
Nemáte bazalku? Ingrediencie, z ktorých urobíte luxusné pesto
Nemáte bazalku? Ingrediencie, z ktorých urobíte luxusné pesto
Rady a tipy
5 spôsobov, ako využijete rozmarín v celej domácnosti
5 spôsobov, ako využijete rozmarín v celej domácnosti
Rady a tipy

Technológie

Vedci posilnili jeden proteín a starý organizmus zvládal záťaž lepšie. Výsledky ukazujú, ako tichý zápal súvisí so starnutím
Vedci posilnili jeden proteín a starý organizmus zvládal záťaž lepšie. Výsledky ukazujú, ako tichý zápal súvisí so starnutím
Veda a výskum
Je pravidelné reštartovanie telefónu zbytočnosť? Reštart nie je zázrak, no pri týchto problémoch vie pomôcť okamžite
Je pravidelné reštartovanie telefónu zbytočnosť? Reštart nie je zázrak, no pri týchto problémoch vie pomôcť okamžite
Návody
Alzheimerova choroba môže mať svoj vypínač. Keď ho vedci vypli, škodlivé plaky v mozgu začali ubúdať
Alzheimerova choroba môže mať svoj vypínač. Keď ho vedci vypli, škodlivé plaky v mozgu začali ubúdať
Veda a výskum
AKTUÁLNE: V Dubnici budú vyrábať „mozog“ moderných delostreleckých granátov. Slovensko získava kritický diel pre 155 mm muníciu
AKTUÁLNE: V Dubnici budú vyrábať „mozog“ moderných delostreleckých granátov. Slovensko získava kritický diel pre 155 mm muníciu
Armádne technológie

Bývanie

Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie
Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať
Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať

Pre kutilov

Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Zelenina a ovocie
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Vykurovanie
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Údržba a opravy
Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženy v týchto znameniach starnú najkrajšie: S pribúdajúcim vekom sú ešte príťažlivejšie
Partnerské vzťahy
Ženy v týchto znameniach starnú najkrajšie: S pribúdajúcim vekom sú ešte príťažlivejšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Chystá sa revolúcia: Ruší
Zahraničné
Chystá sa revolúcia: Ruší sa 500-eurová bankovka! Ako dlho ju budeme môcť používať?
Nové DETAILY o Epsteinovej
Domáce
Nové DETAILY o Epsteinovej pravej ruke z Prešova: Modelka a pilotka Marcinková s ním plánovala DIEŤA!
TRAGÉDIA v Šuranoch: V
Domáce
TRAGÉDIA v Šuranoch: V jednom z bytov našli dobodaného muža, v tele mal nôž!
Ostrá prestrelka kvôli objavu
Domáce
Ostrá prestrelka kvôli objavu v Jasnej: TMR hovorí o obyčajnej mláke, podľa ochranárov musí rozhodnúť štát

Ďalšie zo Zoznamu