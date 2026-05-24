Nové DETAILY o Epsteinovej pravej ruke z Prešova: Modelka a pilotka Marcinková s ním plánovala DIEŤA!

PREŠOV/WASHINGTON - Slovenská modelka Naďa Marcinková, ktorá roky tvorila pár s odsúdeným sexuálnym predátorom Jeffreyom Epsteinom, sa môže objaviť pred americkým Kongresom. Hoci v minulosti získala imunitu pred trestným stíhaním, niektorí americkí politici dnes spochybňujú, či bola len obeťou manipulácie alebo aj súčasťou Epsteinovej siete. Na verejnosti sa už poriadne dlho neukázala.
Ako informoval denník SME s odvolaním sa na BBC, republikánska kongresmanka Anna Paulina Luna po preštudovaní nezačiernených vyšetrovacích dokumentov tvrdí, že viaceré Epsteinove spolupracovníčky by mali vypovedať pred Kongresom. Medzi nimi sa spomína aj Marcinková.
Sedem rokov fungovali ako pár, plánovali aj dieťa
Slovenka sa s Epsteinom zoznámila ešte v roku 2003 ako 18-ročná modelka. Krátko nato začala cestovať do jeho luxusných rezidencií na Floride a do Karibiku. Podľa zistení BBC tvorili pár približne sedem rokov a dokonca plánovali spoločné dieťa. Ich vzťah však mal byť plný psychického nátlaku, manipulácie aj fyzického násilia.
Vyšetrovateľom mala Marcinková povedať, že Epstein kontroloval prakticky každý detail jej života – od oblečenia až po hmotnosť. Donútiť ju mal aj k plastickým operáciám. V jednom z e-mailov mu písala: "Od chvíle, čo som ťa stretla, sa môj život točí okolo teba, nemám nič iné."
Epstein ju zjavne držal nakrátko
"Chcem, aby si sa naučila pripravovať vajíčka. Miešané, stratené, volské oko... Chcem, aby si sa naučila viesť domácnosť... Nechcem žiadne hádky od pondelka do piatka, počas týždňa... Chcem, aby si každý mesiac prečítala jednu zo sto veľkých kníh... V dome chcem mať len krásne veci. Nemôžeš tam nič dať bez toho, aby som to najskôr videl. J," písal sexuálny predátor Marcinkovej ešte v roku 2009.
"Plánovanie počatia sa dostalo do takej vysokej fázy, že si Marcinková riešila kalendár tak, aby jej stretnutia s Epsteinom vyšli akurát na obdobie, kedy ovulovala," napísal spoluautor článku v britskom BBC.
Chceli počať dieťa, no zároveň si písali o "zháňaní dievčat"
Britská BBC zverejnila aj ďalšie správy, ktoré naznačujú komplikovaný charakter ich vzťahu. Epstein jej údajne písal presné pokyny, ako sa má správať, čo má čítať či ako viesť domácnosť. Po jeho prepustení z väzenia v roku 2009 sa ich vzťah ešte zintenzívnil a podľa investigatívcov sa snažili načasovať stretnutia tak, aby Marcinková otehotnela.
Otázniky však vyvolávajú e-maily, podľa ktorých mohla Epsteinovi pomáhať pri hľadaní mladých dievčat. V jednej zo správ mu napísala, že sa pokúsi "nájsť dievčatá" počas pobytu v New Yorku. Neskôr mu posielala aj fotografie Sloveniek, ktoré mali pricestovať do USA na fotenie.
Napriek tomu, že sexuálny predátor sa k Marcinkovej správal ako k podriadenej, veľmi ju hnevalo, keď sa dozvedela, čo robí Epstein mimo jej dohľad. "Nechcem byť s tebou, ale rozčuľuje ma, keď vidím, že používaš tie isté vzorce na zvádzanie, manipuláciu a napokon ovládanie a ubližovanie ďalším dievčatám," napísala podľa BBC.
Vyšetrovanie nenaznačuje, že by Marcinková verbovala mladé dievčatá
Vyšetrovacie dokumenty však podľa BBC neobsahujú priamy dôkaz, že by Marcinková verbovala neplnoleté dievčatá. Od roku 2018 zároveň spolupracovala s FBI a vyšetrovatelia ju evidovali ako obeť Epsteinovho správania.
Kauza má okrem toho aj inú slovenskú stopu. V zverejnených dokumentoch sa objavilo meno bývalého ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, ktorý sa mal s Epsteinom stretávať opakovane. Dokumenty naznačujú, že Epstein navštívil aj Bratislavu a Lajčákovi ponúkal kontakty vrátane spojenia na bývalého Trumpovho stratéga Steva Bannona. Lajčák po medializácii informácií rezignoval na post poradcu premiéra Roberta Fica.