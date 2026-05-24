Desivý prípad z roku 2001 ožíva: Interpol po takmer 25 rokoch odhalil, kto bola obeť! Zatkli jej otca

PARÍŽ - Po takmer 25 rokoch sa podarilo identifikovať telo dievčaťa, prezývaného podľa miesta nájdenia "dievča z Mohanu", informovala tento týždeň medzinárodná policajná organizácia Interpol. Dodala, že v súvislosti s prípadom Diany S. bol zadržaný jej otec. O prípade píše agentúra AFP.
Telo našli 31. júla 2001 okoloidúci v rieke Mohan vo Frankfurte. Bolo zabalené do látky a zaťažené podstavcom slnečníka, ako uvádza správa uverejnená Interpolom v roku 2024 s cieľom obnoviť vyšetrovanie. Dievča malo podľa tohto dokumentu početné zranenia, čo naznačuje, že bolo dlhodobo a závažne týrané, a vykazovalo známky možného sexuálneho zneužívania.
Dve desaťročia zostávalo dievča bez identity, ale po policajnej výzve dostal Interpol niekoľko oznámení, čo umožnilo vyšetrovateľom sledovať nové stopy, uviedla medzinárodná policajná organizácia v tlačovej správe. Nové informácie viedli k zatknutiu 67-ročného otca obete, ktorý čelí podozreniu z vraždy.
Identifikáciu 16-ročnej Diany S. umožnila kampaň Identify Me (Identifikuj ma), koordinovaná práve Interpolom s cieľom vrátiť mená ženám, ktoré boli v posledných desaťročiach v Európe zavraždené alebo zomreli za podozrivých okolností. Spolu s ďalšími nevyriešenými prípadmi predstavuje táto kauza šiestu identifikáciu v rámci kampane Identify Me a zároveň druhú, ktorá viedla k zadržaniu podozrivého. K dnešnému dňu stále čaká na objasnenie 41 nevyriešených prípadov, dodáva AFP.