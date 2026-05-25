Vážne chorá superstaristka prehovorila: Takéto plány do budúcna čakal málokto!

PRAHA - Speváčka Markéta Konvičková oslávila 32. narodeniny emotívnym odkazom fanúšikom. Hoci stále bojuje so vzácnym onkologickým ochorením, priznáva, že sa nevzdáva plánov do budúcnosti. V jej zozname želaní nechýba safari, StarDance ani svadba po dlhoročnom vzťahu.
Česká speváčka Markéta Konvičková oslávila svoje 32. narodeniny a pri tejto príležitosti zverejnila osobné vyznanie, v ktorom naznačila, že za sebou nemá jednoduché obdobie. Hoci o detailoch zatiaľ hovoriť nechce, jej slová vyvolali silné emócie. „Strašne rada by som všetko za posledný rok vykričala do sveta, ale zatiaľ sa na to necítim,“ napísala speváčka na sociálnej sieti. Konvičková dlhodobo bojuje so vzácnym nádorovým ochorením a práve preto jej slová nepôsobili len ako obyčajná narodeninová bilancia.
Napriek zdravotným problémom sa však nevzdáva a plánuje ďalej žiť naplno. Prezradila, že si už splnila viacero snov. „Som šťastná, že môžem žiť naplno, vyjsť sopku na Havaji alebo plávať so žralokmi na Maledivách. Po boku milujúcich ľudí a za podpory priateľov a rodiny,“ odkázala.
Speváčka zároveň prezradila aj svoje ďalšie sny. „Ešte chcem ísť na safari, tancovať v StarDance, vydať tú knihu a možno sa po 12 rokoch konečne vydať. A zdravie by sa tiež zišlo!“ dodala s nadhľadom.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%