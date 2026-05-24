Niekdajšia hviezda Markízy odhodila šaty: V plavkách predviedla brutálne vymakanú postavu!

SARDINIA - Pamätáte si Dorku zo seriálu Oteckovia? Zuzana Kraváriková, ktorú si diváci obľúbili ako talentovanú herečku, dnes vyzerá úplne inak. Najnovšou dovolenkovou fotkou zo Sardínie poriadne prekvapila fanúšikov.
Zuzana Kraváriková sa do povedomia televíznych divákov zapísala už vo veľmi mladom veku, keď dostala veľkú hereckú príležitosť v obľúbenom markizáckom dennom seriáli Oteckovia. Práve tam počas štyroch rokov stvárňovala postavu Doroty „Dorky“ Šípkovej, ktorú si diváci okamžite obľúbili. Mladá herečka si vďaka tejto úlohe vybudovala silnú fanúšikovskú základňu a mnohí ju považovali za jeden z výrazných talentov svojej generácie.
Objavila sa aj v populárnej zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome, kde mala možnosť ukázať aj svoju ďalšiu stránku a predviesť talent mimo klasického herectva. Po čase sa však z televíznych obrazoviek postupne vytratila. Zdá sa však, že si užíva život naplno a čas venuje aj cestovaniu. Najnovšie na seba upozornila prostredníctvom sociálnych sietí, kde zdieľala zábery zo svojej dovolenky na slnečnej Sardínii.
Na výlete ju sprevádzala kamarátka a spoločne si užívali atmosféru prímorskej destinácie. Práve jedna z fotografií zaujala fanúšikov azda najviac. Zuzana na nej pózuje pri mori a mnohí by ju na prvý pohľad len ťažko spoznali. Z malej seriálovej hviezdy vyrástla sebavedomá mladá žena, ktorá je evidentne vo výbornej forme. Jej vypracovaná postava a dovolenková pohoda okamžite prilákali pozornosť sledovateľov. Veď posúďte sami!
