Tragédia vo Švajčiarsku: Český paraglidista zomrel po náraze do skaly

BERN - Vo Švajčiarsku zomrel 32-ročný český paraglidista, ktorý v stredu vo východošvajčiarskom kantóne Graubünden narazil do skaly. Dnes podľa portálu 20min.ch v nemocnici ťažkým zraneniam podľahol.
Nešťastie sa stalo v Plessurských Alpách. Portál 20min.ch napísal, že Čech odštartoval z hory Weisshorn a mieril k priesmyku Carmenna. Počas letu ale narazil do skaly a následne sa po strmom svahu zrútil asi 100 metrov. Záchranári Čecha vrtuľníkom prepravili do nemocnice v Chure, hlavnom meste kantónu Graubünden, kde teraz zomrel.