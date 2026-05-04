Požiar stále nekončí: Slovensko posiela Black Hawky na pomoc českým hasičom

PRAHA - Českým hasičom sa darí zmenšovať plochu zasiahnutú požiarom v Národnom parku České Švajčiarsko. Na pomoc pri jeho hasení v pondelok dorazia aj dva vrtuľníky Black Hawk zo Slovenska. Informuje o tom stanica ČT24.
Požiar stále mimo kontroly
Generálny riaditeľ hasičov Vladimír Vlček v nedeľu potvrdil, že požiar tak bude celkovo hasiť deväť vrtuľníkov. Jeho veľkosť sa odhaduje na niečo málo pod 100 hektárov. „V žiadnom prípade nemôžeme vyhlásiť lokalizáciu. Ak sa to podarí, mohlo by to byť do zajtrajšieho (pondelkového) večera,“ uviedol Vlček. Riaditeľ však nevylučuje neplánované rozšírenie požiaru, napríklad v prípade silnejšieho vetra. Podľa meteorológov má v utorok pršať, uvádza ČT24.
V nedeľu večer sa aj naďalej snažilo dostať požiar pod kontrolu približne 400 hasičov. Podľa hovorcu Tomáša Kalvodu majú hasiči zabezpečený pitný režim aj stravu. Miestne obce vyhlásili zbierku nápojov a potravín pre zasahujúce jednotky a tamojší obyvatelia pri hasení pomáhajú tiež.
Oheň zasahuje viac regiónov Česka
Portál Novinky.cz zdôrazňuje, že hasiči bojujú s lesným požiarom aj v okolí Kroměříže. Na mieste zasahuje 15 jednotiek profesionálnych aj dobrovoľných hasičov. V oblasti vyhlásili tretí stupeň požiarneho poplachu. Okrem toho v nedeľu horelo aj v kraji Vysočina, v blízkosti obce Třebětín v Stredočeskom kraji či v Prahe.
Varovanie pred zvýšeným nebezpečenstvom vzniku a šírenia požiarov, ktoré bolo vyhlásené v sobotu, českí meteorológovia v nedeľu rozšírili na celé územie krajiny s výnimkou juhozápadných Čiech. Podľa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by ľudia mali s týmto rizikom počítať až do stredy, dodáva portál Novinky.