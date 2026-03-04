V Španielsku zastrelili Čecha podozrivého z podielu na vražde

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
MADRID/LONDÝN - V Španielsku niekto zastrelil Čecha, ktorý bol podozrivý z podielu na vražde, píšu dnes server BBC a španielske médiá. Polícia zastrelenie muža potvrdila. Čin sa stal v nedeľu v obci Torrevieja na juhu krajiny. Český občan bol podozrivý z podielu na vražde jedného Brita v Španielsku v roku 2024.
Podľa BBC španielska polícia potvrdila, že vyšetruje "vraždu tridsaťtriročného Čecha". Ďalšie podrobnosti odmietla uviesť.
Podľa miestnych médií bol Čech stíhaný na slobode a nesmel opustiť juh Španielska. Médiá tiež tvrdia, že český občan spolupracoval pri objasňovaní prípadu vraždy, v ktorom bol jeden čas hlavným podozrivým. Kvôli vražde severoírskeho občana na konci roka 2024 španielske úrady stíhali tiež jedného Brita.