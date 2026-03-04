Návrat Čechov z regiónu konfliktu: Vláda pomáha repatriačnými letmi

PRAHA - V krajinách Blízkeho východu je podľa informácií z českého systému DROZD (Dobrovoľná registrácia občanov ČR pri cestách do zahraničia) aktuálne približne 5800 Čechov. Návrat z bojmi zasiahnutého regiónu pre nich zabezpečujú cestovné kancelárie a tiež česká vláda, ktorá zorganizovala niekoľko repatriačných letov. Minister zahraničných vecí Petr Macinka v stredu uviedol, že najväčší problém je doprava ľudí zo Spojených arabských emirátov (SAE), keďže tam je Čechov najviac. S tým od štvrtka pomôžu obnovené lety spoločnosti Emirates z Dubaja do Prahy, ktoré by podľa premiéra Andreja Babiša mali denne prepraviť 615 ľudí. Oznámil to na sociálnej sieti X.
„Takto by to malo byť každý deň, sľúbil mi to viceprezident (spoločnosti Emirates), takže zajtra vo štvrtok prvé lietadlo, potom v piatok, sobotu atď. Samozrejme, za predpokladu, že tam nebudú búchať rakety a drony. Som veľmi rád, že sa to podarilo,“ podotkol Babiš. Nastali však aj komplikácie. Lietadlo, ktoré štát v stredu dopoludnia poslal pre Čechov do Jordánska, sa muselo vrátiť späť do Prahy bez pasažierov. Ako uviedol server Novinky.cz, dôvodom nebola žiadna porucha, ale to, že cestujúci uviazli na hraniciach a let by nestihli. Lietadlo podľa rezortu zahraničných vecí vyrazí do Jordánska opäť vo štvrtok.
Stanica ČT24 uviedla, že pre veľký záujem o návrat do ČR má mnoho Čechov problém zohnať miesto v lietadlách a niektorí kritizujú vládu, že o repatriačných letoch dostatočne neinformuje. Macinka v stredu v Senáte vysvetľoval, že systém DROZD nie je primárne informačný systém a navyše je podľa neho zastaralý, čo ho vraj nemilo prekvapilo.
„Možno niekto môže mať pocit, že by sme mohli robiť viac, ale celá vláda a najmä pán premiér, ja a ďalší sa prakticky od soboty nevenujeme ničomu inému ako snahe pomôcť českým občanom v núdzi alebo im pomôcť dostať sa späť do ČR,“ povedal Macinka senátorom a podotkol, že to nie je vôbec jednoduché, lebo lietadlá vládnej letky musia dlho čakať na rôzne povolenia. „Robíme pre našich občanov všetko, čo je v našich možnostiach. Tie nie sú neobmedzené, sú značne limitované,“ podotkol s tým, že sa rezort snaží „aktívne a kreatívne“ hľadať ďalšie možnosti, ako by sa Česi mohli z rizikovej oblasti vrátiť. Dodal, že na krízovej linke, ktorú ministerstvo k situácii na Blízkom východe zriadilo, už vybavili vyše 3000 telefonátov.