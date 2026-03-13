Nečakané rozhodnutie! USA dočasne povolili predaj ruskej ropy: Cieľom je upokojiť svetový trh s energiami

WASHINGTON - Spojené štáty dočasne povoľujú predaj ruskej ropy, ktorá je v súčasnosti naložená na lodiach a v tranzite, oznámil vo štvrtok americký minister financií Scott Bessent na platforme X. Opatrenie bude v platnosti do 11. apríla, informujú o tom agentúry AFP a Reuters.
„S cieľom zvýšiť globálny dosah existujúcich dodávok vydal rezort financií dočasné povolenie, ktoré krajinám umožňuje nakupovať ruskú ropu, ktorá sa v súčasnosti nachádza na mori. Toto úzko špecifikované, krátkodobé opatrenie sa vzťahuje iba na ropu, ktorá je už v preprave, a neprinesie významný finančný prínos ruskej vláde,“ uviedol Bessent v príspevku na X.
Povolenie sa týka dodávok a predaja ruskej ropy a ropných produktov, ktoré boli na lode naložené do 0.01 h východoamerického času (5.01 h SEČ) 12. marca. Platné bude do toho istého času 11. apríla. Osobitný vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev na toto povolenie reagoval v piatok skoro ráno. „Spojené štáty v podstate uznávajú to, čo je zrejmé: bez ruskej ropy nemôže zostať globálny energetický trh stabilný,“ uviedol Dmitrijev na platforme Telegram.
AFP pripomína, že vojna na Blízkom východe narušila svetový energetický a dopravný sektor a prakticky zastavila činnosť v Hormuzskom prielive. Cez túto kľúčovú trasu za bežných podmienok prechádza približne pätina svetových dodávok ropy. Bessent ešte minulý piatok uviedol, že Spojené štáty by mohli zrušiť ďalšie sankcie na predaj ruskej ropy s cieľom zmierniť problémy s dodávkami spojené s vojnou s Iránom.