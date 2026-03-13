Hrozivé prvé vyhlásenie nového iránskeho vodcu: Pritom má byť v kóme! Je to celé podvod?

TEHERÁN - Len krátko po zvolení sa nový najvyšší vodca Iránu Modžtaba Chameneí „ozval“ verejnosti. Jeho posolstvo však nepredniesol osobne – zaznelo len v podobe textu prečítaného v štátnej televízii, čo vyvolalo otázky o jeho skutočnom stave.
Odkaz bez osobného vystúpenia
Iránska štátna televízia odvysielala prvé vyhlásenie nového najvyššieho vodcu Modžtabu Chameneího, ktorý sa do čela krajiny dostal po smrti svojho otca, ajatolláha Alího Chameneího.
Zaujímavé však je, že samotný vodca sa na obrazovke neobjavil. Jeho posolstvo len prečítal moderátor spravodajstva. Práve to okamžite vyvolalo pochybnosti, či ide o autentické vyhlásenie alebo o text pripravený iránskym režimom bez jeho priamej účasti.
Podľa prekladu služby BBC Persian Chameneí v odkaze vyzval na využitie Hormuzského prielivu ako nástroja politického tlaku.
Zároveň vyzval krajiny Perzského zálivu, aby uzavreli americké vojenské základne na svojom území. Irán podľa jeho slov plánuje pokračovať v útokoch na americké objekty v regióne.
Teherán pritom tvrdí, že s okolitými štátmi chce udržiavať priateľské vzťahy a že jeho operácie sú namierené výlučne proti americkým základniam.
Hrozba ďalšej blokády Hormuzu
V posolstve zaznelo aj varovanie, že Irán môže pokračovať v blokovaní Hormuzského prielivu, ktorým prechádza významná časť svetového exportu ropy.
Chameneí zároveň vyhlásil, že režim chce pomstiť smrť iránskych občanov. Spomenul pritom americký útok, pri ktorom mala byť zasiahnutá škola a podľa jeho slov zahynulo 168 ľudí vrátane približne 110 detí.
Výzva na demonštrácie proti Izraelu
Nový vodca Iránu vo svojom odkaze podporil aj protesty pri príležitosti Al-Kuds dňa, ktorý iránsky režim dlhodobo využíva na masové demonštrácie proti Izraelu.
V texte zaznela aj osobná poznámka o nástupe do funkcie. „Je pre mňa veľkou zodpovednosťou sadnúť si na miesto, ktoré patrilo dvom veľkým vodcom – veľkému Chomejnímu a mučeníkovi Chameneímu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Vodca je nezvestný od začiatku vojny
Najväčšie otázniky však visia nad samotným Modžtabom Chameneím. Od začiatku vojny sa totiž na verejnosti vôbec neobjavil.
Chameneí je druhým najstarším synom ajatolláha Alího Chameneího, ktorý podľa dostupných informácií zahynul počas prvého dňa konfliktu vo veku 86 rokov.
Odvtedy sa objavujú správy, že nový vodca sa skrýva pred izraelskými útokmi – alebo že je vážne zranený.
Správy o zranení a o kóme
Podľa zdrojov izraelskej vlády mohol byť Chameneí ťažko zranený už počas prvého izraelského úderu 28. februára. Informácie naznačujú, že utrpel vážne poranenie nohy a nie je vylúčené, že o končatinu prišiel.
Pri tom istom útoku mali zahynúť aj ďalší vysokí predstavitelia režimu, ale aj členovia jeho rodiny – vrátane matky, syna a jednej zo sestier.
Iránske zdroje vo štvrtok potvrdili, že Chameneí utrpel zranenia. Zároveň sa však objavili aj opačné tvrdenia. Jeden z iránskych predstaviteľov, ktorý je synom prezidenta Masúda Pezeškiana, uviedol, že podľa nepriamych informácií je nový vodca „v poriadku“.
Tieto protichodné vyhlásenia však ešte viac rozvírili špekulácie. Podľa niektorých zdrojov môže byť Chameneí v kóme alebo dokonca mŕtvy, čo by vysvetľovalo, prečo sa jeho posolstvo objavilo len v podobe textu prečítaného v televízii.