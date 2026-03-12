Medzinárodný trestný súd začal vyšetrovať údajné zločiny proti ľudskosti spáchané Bieloruskom

HAAG - Prokuratúra Medzinárodného trestného súdu (ICC) vo štvrtok oznámila, že začala vyšetrovať údajné zločiny proti ľudskosti Bieloruska, keď do Litvy cez spoločnú hranicu deportovalo politických oponentov. Informuje o tom agentúra Reuters.
Bielorusko nie je signatárom Rímskeho štatútu o zriadení Medzinárodného trestného súdu, Litva však áno. Prokuratúra sa rozhodla vyšetrovanie začať, pretože aspoň časť údajných zločinov sa odohrala na území signatárskeho štátu. Prípadom sa zaoberá od septembra 2024. „Existuje dôvod domnievať sa, že donucovacie prostriedky vedúce k deportácii predstavovali postup voči skutočným alebo domnelým oponentom vlády Bieloruska, v súlade so štátnou politikou alebo na jej podporu. Prokuratúra dospela k záveru, že údajné zločiny spáchané orgánmi boli podporované alebo schválené na najvyšších úrovniach vlády,“ uviedla vo vyhlásení.
Tiež „existuje dôvod domnievať sa, že tieto zločiny boli spáchané ako súčasť rozsiahleho a systematického útoku proti civilnej populácii, vzhľadom na ich rozsah, počet obetí a organizovanú povahu činov“, pripomenula. Vyšetrovanie sa bude zaoberať všetkými minulými a súčasnými obvineniami z cezhraničných zločinov od 1. mája 2020, ktorých aspoň časť bola spáchaná na území Litvy.