Špecializovaný trestný súd sa opätovne zaoberá kauzou známou ako Syseľ

PEZINOK - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku sa opätovne zaoberá kauzou mediálne známou ako Syseľ, ktorá sa týka podozrení z ovplyvňovania rozhodnutí na východoslovenských súdoch. Obžalobe z korupčnej trestnej činnosti čelia podnikateľ Marián Sisák, bývalý sudca Okresného súdu Vranov nad Topľou Miroslav N. a exposlanec parlamentu Alexej I. Všetci už skôr deklarovali, že trvajú na svojej nevine.
Najvyšší súd vrátil vlani v auguste prípad späť na ŠTS s konštatovaním, že pôvodný rozsudok bol nesprávny a mal chyby najmä pre jeho nejasnosť, neúplnosť skutkových zistení a aj preto, že sa súd nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie. Nariadil vykonať ďalšie dokazovanie i konfrontáciu obžalovaného Alexeja I. so svedkom Antonom Prokopiusom. Prvostupňový súd musel posúdiť aj dôveryhodnosť spolupracujúcich osôb a ich vzťah k poskytnutým benefitom. Pôvodne dostali obžalovaní podmienečné tresty.
Svedkovi poskytol číslo účtu
Svedok Prokopius na utorkovom hlavnom pojednávaní počas konfrontácie povedal, že sa s obžalovaným Alexejom I. stretol s prosbou, aby mu pomohol urýchliť konanie v jeho veci na prešovskom súde. „Dohoda znela, do dvoch rokov to bude vybavené,“ povedal svedok s tým, že napokon k zrýchleniu konania nedošlo. „Ja mám k dispozícii dva rozsudky okresného a krajského súdu, ktoré potvrdzujú, že si niektoré veci svedok vymýšľal,“ reagoval obžalovaný. Potvrdil však, že svedkovi poskytol číslo účtu, na ktorý má poslať peniaze.
Exposlanec parlamentu Alexej I. mal podľa obžaloby na základe žiadosti svojho známeho požiadať na prelome rokov 2016 a 2017 exsudcu Miroslava N., aby pomohol vybaviť vylúčenie nehnuteľnosti z konkurzu. Bývalý sudca mal za to žiadať najskôr úplatok vo výške 15.000 eur a potom ďalších 5000 eur. Prvá časť sumy mala byť podľa obžaloby poslaná na účet syna obžalovaného podnikateľa Mariána S. Podnikateľ čelí tiež obžalobe za to, že mal prevziať úplatky za zabezpečenie miernejších trestov v dvoch ďalších prípadoch. Všetci už skôr deklarovali, že trvajú na svojej nevine.