Ústavný súd posúdi zmeny v disciplinárnych senátoch Najvyššieho správneho súdu

KOŠICE - Ústavný súd (ÚS) SR posúdi ústavnosť zmien týkajúcich sa disciplinárnych senátov, ktoré zaviedla vládna novela zákonov o sudcoch a prísediacich a o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu (NSS). Ustanovenia napadla skupina opozičných poslancov. ÚS v stredu prijal ich návrh na ďalšie konanie, návrhu na pozastavenie účinnosti nevyhovel.
Zmeny schválené parlamentom vlani v septembri zaviedli povinne dvojstupňové disciplinárne konanie a podstatne zmenili zloženie senátov, ktoré majú rozhodovať o disciplinárnej zodpovednosti sudcov či prokurátorov. Podľa napadnutého ustanovenia má byť disciplinárny senát v prvostupňovom konaní trojčlenný a v odvolacom konaní päťčlenný. Senáty sa skladajú z predsedu, člena a prísediaceho. Členmi sú pritom aj sudcovia iných súdov ako NSS. „Inak povedané, dôsledkom týchto zmien je, že v trojčlennom disciplinárnom senáte je len jeden sudca NSS (a jeden sudca iného súdu) a v päťčlennom odvolacom senáte sú len dvaja sudcovia NSS (a jeden, resp. dvaja sudcovia iného súdu),“ poukazuje podanie. V prípade disciplinárneho konania voči sudcovi sú podľa zákona až dvaja členovia prvostupňového senátu a traja členovia odvolacieho senátu zvolení Súdnou radou SR.
„Ak teda národná rada napadnutými ustanoveniami vedome a cielene vykonávala svoju zákonodarnú právomoc tak, aby fakticky odňala NSS a jeho sudcom právomoc, priamo predpokladanú v čl. 142 ods. 2 ústavy, a preto ju zverila rozhodovaciemu telesu, v ktorom budú jeho sudcovia v menšine (a, naopak, obsadia ho sudcovia iných súdov, ktorým ústava túto právomoc nezveruje, prípadne úplne iné osoby), ide o svojvôľu, nezlučiteľnú s princípom právneho štátu, ako ho zaručuje čl. 1 ods. 1 ústavy,“ uvádzajú poslanci. Napádajú aj ustanovenie, ktoré vylučuje sudcov NSS, ktorí vykonávajú funkciu sudcu menej než desať rokov, z výkonu funkcie predsedu a člena disciplinárneho senátu.