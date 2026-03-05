Krádež v centre Bratislavy! Zlodej ukradol mobil aj kartu, ukradnuté peniaze začal ihneď míňať

BRATISLAVA - Polícia vyšetruje prečin krádeže v súbehu s prečinom neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. Týchto trestných činov sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že poškodenému v okolí Obchodnej ulice v Bratislave odcudzil mobilný telefón, zlatú retiazku, peňaženku s obsahom osobných dokladov, finančnej hotovosti, ako aj bankomatovej karty, prostredníctvom ktorej následne vykonal niekoľko neoprávnených platieb. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti páchateľa, jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby to oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.