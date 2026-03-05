Krádež v centre Bratislavy! Zlodej ukradol mobil aj kartu, ukradnuté peniaze začal ihneď míňať

Štvrtok5. marec 2026, meniny má Fridrich, zajtra Radoslav, Radoslava

BRATISLAVA - Polícia vyšetruje prečin krádeže v súbehu s prečinom neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. Týchto trestných činov sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že poškodenému v okolí Obchodnej ulice v Bratislave odcudzil mobilný telefón, zlatú retiazku, peňaženku s obsahom osobných dokladov, finančnej hotovosti, ako aj bankomatovej karty, prostredníctvom ktorej následne vykonal niekoľko neoprávnených platieb. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

 
 

Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti páchateľa, jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby to oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

Viac o téme: ZlodejMobilPeňaženkaPolícia KrádežBratislava
