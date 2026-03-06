Nočný zlodej na ťahu: Vlámal sa do domu aj pivárne

DUNAJSKA STREDA - Polícia z Dunajskej Stredy obvinila 32-ročného muža z krádeže a porušovania domovej slobody. Počas jednej noci sa mal vlámať do rodinného domu aj do pivárne a ukradnúť bicykel aj hotovosť. Trnavská krajská polícia o tom v piatok informovala na sociálnej sieti.
„V nočných hodinách mal preskočiť oplotenie rodinného domu, dostať sa na pozemok a odcudziť pánsky horský bicykel v hodnote približne 850 eur. Krátko nato sa mal vlámať aj do miestnej pivárne, kam sa dostal cez okno. Z priestoru za predajným pultom mal odcudziť čašnícku peňaženku s hotovosťou a peniaze z pokladne. Majiteľovi spôsobil škodu krádežou viac ako 1000 eur a ďalšiu škodu poškodením zariadenia,“ ozrejmila.
Policajti muža vypátrali a zadržali na druhý deň popoludní. Následne ho vyšetrovateľ vzal do cely policajného zaistenia. „Okresný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie za prečin porušovania domovej slobody a prečin krádeže. Muž je riešený v tzv. superrýchlom konaní, a v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov,“ doplnila.