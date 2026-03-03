Kladivom na zlato! Recidivista spôsobil v záložni tisícové škody: Polícii unikal len krátko

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Policajný vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom obvinil 22-ročného muža z prečinu krádeže. V Novom Meste nad Váhom rozbil kladivom výklad záložne a ukradol zlaté šperky. Z miesta činu ušiel. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Aj vďaka kamerovým záznamom policajti muža stotožnili a následne vypátrali. Odcudzením šperkov spôsobil škodu 14.200 eur, ďalšiu 400-eurovú škodu spôsobil poškodením majetku.
Obvinený bol v minulosti za podobnú trestnú činnosť viackrát súdne trestaný a v priebehu posledných dvoch rokov bol opakovane riešený za drobné krádeže a priestupky. V januári ukradol v Trenčíne bicykel, na ktorom následne jazdil po diaľnici D1. Uložili mu podmienečný trest.
Vo februári odcudzil alkohol v obchodnom dome v Novom Meste nad Váhom, za čo bol už Okresným súdom Trenčín odsúdený na trest odňatia slobody. Do času nástupu na výkon trestu neprestal s protiprávnym konaním a opätovne sa dopustil trestnej činnosti.