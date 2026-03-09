Eskalácia konfliktu na Blízkom východe hýbe trhom: Ropa prudko zdražuje! Ceny vyskočili na najvyššiu hodnotu

SINGAPUR/LONDÝN - Ceny ropy začali nový týždeň prudkým rastom a dostali sa až na najvyššiu hodnotu od polovice roka 2022. Niektorí významní producenti obmedzili dodávky a trh ovládli obavy z dlhodobého prerušenia dodávok kvôli eskalácii vojny USA a Izraela s Iránom. Energetické trhy sú obzvlášť nervózne, pretože kríza sa odohráva v okolí Hormuzského prielivu, ktorým normálne prechádza zhruba pätina svetových dodávok ropy.
Okolo 08: 00 SEČ cena severomorskej ropy Brent rástla o 18 percent a predávala sa za 109,41 dolára za barel. Americká ľahká ropa WTI si pripisovala 17 percent a obchodovala sa za 106,37 USD za barel. Pri rannom ázijskom obchodovaní ceny oboch kontraktov stúpli až na zhruba 119,5 USD za barel. Minulý týždeň cena ropy Brent vzrástla o 27 percent a WTI o 35,6 percenta.