Blanár potvrdil plán! Fico bude s von der Leyenovou riešiť, aby Ukrajina konečne napĺňala svoje záväzky

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár uviedol, že premiér SR Robert Fico (obaja Smer-SD) chce rokovať s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o tom, aby Ukrajina napĺňala svoje záväzky. Podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Dubéci (PS) reagoval, že blokovanie finančnej pomoci Ukrajine by nebolo v národnoštátnom záujme Slovenska. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii TA3 V politike.
„Poslali sme dve nóty na ministerstvo zahraničných vecí, na ktoré nám dodnes neodpovedali, so žiadosťou, aby sme sa tam mohli ísť pozrieť. Rovnako aj Európska únia (EÚ) prostredníctvom veľvyslankyne v Kyjeve požiadala o inšpekciu. Dnes máme 40. deň od údajného napadnutia ropovodu Družba a nemáme žiadnu relevantnú odpoveď. (...). Chceme, aby sa Ukrajina správala naozaj partnersky voči SR, ktorá ju podporuje v jej ceste do Európskej únie,“ uviedol Blanár. Minister zároveň potvrdil slová premiéra, že Slovensko je pripravené prijať ďalšie recipročné opatrenia, ak by to bolo nevyhnutné.
Podľa Dubéciho by bolo vhodné riešiť sporné otázky priamo na mieste. „Ak chce niekto obhajovať slovenský národný záujem, mal by nabrať odvahu a ísť do Kyjeva a tieto veci si vydiskutovať priamo s partnerom,“ uviedol. Pripustil však, že ukrajinská strana by mala byť transparentnejšia. „Považujem za zásadný problém, že informácie z ukrajinskej strany netečú,“ poznamenal. Myslí si však, že k situácii došlo aj v dôsledku zlyhania zahraničnej politiky vlády Fica.
Kľúčový ropovod Družba
Debata sa dotkla i vývoja na energetickom trhu. Blanár uviedol, že eskalácia konfliktu na Blízkom východe a napätie v oblasti Hormuzského prielivu tlačia na rast cien ropy a môžu viesť k jej nedostatku. Zopakoval, že ropovod Družba je pre Slovensko kľúčový. Myslí si, že Leyenová by mala zastupovať všetky krajiny EÚ a byť v tejto veci aktívna. Pripustil takisto, že ak bude konflikt na Blízkom východe pokračovať, Spojené štáty americké pravdepodobne pristúpia k ďalšiemu uvoľňovaniu sankcií v súvislosti s ruskou ropou.
Dubéci v diskusii spochybnil argumenty vlády o výhodnosti ruskej ropy. Podľa neho nie je dlhodobo udržateľné spoliehať sa na dodávky suroviny cez územie, kde prebieha vojnový konflikt. „Nerozumiem tomu, prečo sa v tejto situácii stále upíname na ruskú ropu, keď by sme mali diverzifikovať zdroje,“ povedal.
Diverzifikácia dodávok ropy
Blanár reagoval, že Slovensko už na diverzifikácii dodávok ropy pracuje. „V súčasnosti už Slovnaft objednal niekoľko tankerov z viacerých krajín, urobil to ešte v predstihu, dokonca robí ďalšie objednávky,“ priblížil. Pripomenul, že vláda zároveň vyhlásila stav ropnej núdze a uvoľnila časť zásob zo štátnych hmotných rezerv, aby Slovnaft mohol vyrábať dostatok palív pre domáci trh.
Témou diskusie bola aj situácia na Blízkom východe. Blanár zhodnotil, že útoky Spojených štátov a Izraela na Irán, rovnako ako útoky Iránu na ciele v regióne predstavujú porušenie medzinárodného práva a konflikt treba riešiť diplomaticky. Dubéci sa s tvrdením ministra stotožnil, no pripomenul, že režim v Iráne zabil v posledných týždňoch desaťtisíce svojich občanov, podporoval terorizmus a budoval ilegálny nukleárny program.
Blanár upozornil na riziko ďalšej eskalácie a možnej migračnej vlny. „Musíme posilniť kontroly na schengenských hraniciach, rovnako posilniť Frontex (...). Ak budú utečenci, ktorí budú preukazovať, že utekajú pred vojnou, tak máme systém na to, aby sme im mohli pomôcť,“ podotkol.