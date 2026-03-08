Nedeľa8. marec 2026, meniny má Alan, Alana, zajtra Františka

Drahá nafta vyháňa Nemcov za hranice! V Česku a Poľsku tankujú lacnejšie: Colná správa robí razie

Ceny pohonných látok v Nemecku
Ceny pohonných látok v Nemecku (Zdroj: TASR/AP Photo/Michael Probst)
ČTK

Nemci kvôli vysokým cenám pohonných hmôt jazdia v posledných dňoch na čerpacie stanice do Česka, Poľska či Luxemburska. Colníci preto častejšie kontrolujú na hraniciach, dovoz benzínu či nafty z inej členskej krajiny Európskej únie je totiž obmedzený, upozornilarozhlasová stanica Deutschlandfunk. Pohonné hmoty zdraželi po tom, čo minulú sobotu začala nová vojna na Blízkom východe.

Americko-izraelský konflikt s Iránom postihol aj množstvo ďalších krajín v Perzskom zálive a narušil dodávky ropy. Jej cena preto výrazne rastie. Severomorská ropa Brent sa v piatok prvýkrát po zhruba dvoch rokoch dostala nad 90 dolárov za barel a nad 90 dolárov stúpla aj americká ropa WTI. Za celý týždeň potom WTI vykázala najvyšší týždenný rast od roku 1983.

Vývoj na trhu vyvolal podľa stanice Deutschlandfunk ,,čerpací turizmus,,, Nemci jazdia tankovať pohonné hmoty do susedných krajín, predovšetkým do Česka a do Poľska, ale napríklad aj do Rakúska či Luxemburska. Rozdiel v cene závisí do značnej miery na rozdielnom daňovom zaťažení. V Nemecku sa ceny benzínu Super E10 aj nafty pohybujú teraz okolo dvoch eur za liter (zhruba 49 Sk).

Aj v Česku pohonné hmoty kvôli blízkovýchodnej kríze výrazne zdraželi. Podľa piatkových informácií sa nafta teraz predáva priemerne za 35,10 koruny za liter, čo je o 2,13 koruny viac ako pred týždňom. Cena najpredávanejšieho benzínu Natural 95 sa od minulej soboty zvýšila v priemere o 1,21 koruny na 34,68 koruny za liter. Analytici očakávajú, že zdražovanie bude pokračovať.

 

Sťažnosti nemeckých vodičov

O častých cestách Nemcov na české čerpacie stanice tento týždeň písali predovšetkým saské či bavorské médiá. Regionálna tlač priniesla množstvo rozhovorov s naštvanými vodičmi, ale aj s prevádzkovateľmi čerpacích staníc. Hovorca riaditeľstva spolkovej polície v saskej Pirne Marcel Pretzsch povedal agentúre DPA, že policajti vnímajú zvýšenú intenzitu takzvaného malého pohraničného styku. Problémy v doprave to podľa neho ale nespôsobilo.

Na niektorých miestach pri hraniciach sa objavili colníci, ktorí kontrolujú, či ľudia zo susedných krajín privážajú pohonné hmoty skutočne len pre vlastnú potrebu. Cez hranice je možné previezť v EÚ benzín či naftu okrem nádrže auta aj v kanistri, ale len do 20 litrov. Pohonná hmota pritom musí odpovedať tej, na ktorú jazdí dané auto. Podľa hovorkyne Lisy Pörschmannovej vykonáva nemecká colná správa náhodné kontroly na všetkých hraniciach. Ich ťažisko je ale na hraniciach s Českom a Poľskom, kde je cenový rozdiel podľa Pörschmannovej obzvlášť viditeľný.

Kvôli rastúcej cene sa v Nemecku už diskutuje o znovuzavedení cenovej brzdy na pohonné hmoty. Návrh ale odmietla ministerka hospodárstva Katherina Reicheová aj zástupcovia hospodárskych zväzov. Kriticky sa vyjadrili aj niektoré ekologické organizácie.

Ďalšie zo Zoznamu