Šokujúce obvinenie Trumpa: Tvrdí, že za útokom na dievčenskú školu stojí Irán!

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Irán stojí za úderom na dievčenskú základnú školu v juhoiránskom meste Mínáb, pri ktorom bolo podľa Červeného polmesiaca zabitých 175 školáčok a školského personálu. Denník The New York Times minulý týždeň zverejnil analýzu, podľa ktorej bola budova školy zasiahnutá precíznym úderom v rovnakom čase, keď Spojené štáty útočili na námornú základňu iránskych revolučných gárd v blízkosti školy.
"Myslíme si, že to urobil Irán. Pretože sú, ako viete, veľmi nepresní so svojou muníciou. Nemajú vôbec žiadnu presnosť," povedal v sobotu Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Šéf Pentagonu Pete Hegseth stál blízko Trumpa.
"Určite to vyšetrujeme. Ale jedinou stranou, ktorá cieli na civilistov, je Irán," odpovedal americký minister obrany novinárom, keď sa ho pýtali, či je prezidentovo tvrdenie pravdivé. Biely dom v minulosti nevylúčil, že úder podnikla americká armáda. Teherán z neho viní Spojené štáty.
Ostrá kritika OSN
Americkí vojenskí vyšetrovatelia došli k predbežnému záveru, že za úder na školu sú pravdepodobne zodpovedné sily USA, informovala vo štvrtok agentúra Reuters. Podľa agentúry AP tomu zodpovedajú satelitné snímky, analýza expertov a informácie zverejnené americkou a izraelskou armádou.
Úder z 28. februára si vyslúžil ostrú kritiku OSN a organizácií pre ľudské práva. Detský fond OSN (UNICEF) v piatok uviedol, že pri ňom bolo zabitých 168 detí, pričom väčšine z nich bolo medzi siedmimi a 12 rokmi. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch v sobotu vyzvala na vyšetrovanie úderu ako vojnového zločinu. Ide o doteraz najväčšiu zaznamenanú bilanciu mŕtvych civilistov pri jednom útoku od začiatku vojny, ktorú v ten deň USA a Izrael rozpútali útoky na Irán. Iránske revolučné gardy podľa agentúry AFP v piatok uviedli, že podnikli útok na americkú leteckú základňu v Spojených arabských emirátoch, ktorá podľa nich bola na útok na školu použitá.