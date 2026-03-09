Šutaj Eštok deklaruje, že urobí všetko preto, aby zabránil nelegálnej migrácii

BRATISLAVA - Konflikt na Blízkom východe vytvára tlak na ďalšiu možnú migračnú krízu. Myslí si to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Stotožňuje sa so slovami premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že štát sa musí pripraviť aj na tento rozmer situácie. Deklaruje, že urobí všetko preto, aby zabránil nelegálnej migrácii a ochránil slovenské hranice. Vyplýva to z jeho vyjadrenia vo videu na sociálnej sieti.
„Pre mňa je bezpečnosť slovenských občanov vždy na prvom mieste. Rovnako ako v minulosti urobím všetko preto, aby sme ochránili aj naše hranice a zabránili nelegálnej migrácii. Práve takéto situácie ukazujú, že Slovensko musí byť pripravené na svet, ktorý sa nesmierne rýchlo mení, a o to naliehavejšie bude potrebné otvoriť tému aj aktualizácie bezpečnostnej stratégie SR,“ skonštatoval.
Šutaj Eštok tiež uviedol, že konflikt v Iráne má okrem bezpečnostných aj ekonomické následky. Upozornil napríklad na rastúce ceny energií. „Zároveň spôsobuje vážne komplikácie našim občanom pri návrate zo zahraničia. Preto sme od utorka minulého týždňa spustili repatriačné lety, vďaka ktorým sa nám podarilo dostať domov už stovky Slovákov,“ dodal.
Vyjadril sa zároveň k vylúčeniu spolupráce s Hlasom-SD zo strany KDH. Myslí si, že kresťanskí demokrati sa týmto krokom prihlásili k politike PS. „Teda k politike, ktorá je v priamom rozpore s hodnotami, ku ktorým sa kresťanskí demokrati dlhodobo hlásia,“ podotkol.