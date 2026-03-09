Kto je Modžtaba Chameneí? Bol vojakom, teraz vedie vojnu s USA a Izraelom! Na Západe má sieť nehnuteľností

TEHERÁN - Po smrti dlhoročného iránskeho lídra nastal v Teheráne rýchly presun moci. Vplyvné duchovné grémium vybralo jeho syna, čo vyvoláva otázky o smerovaní krajiny počas vojenského napätia s USA a Izraelom.
Syn po otcovi. Teherán má nového najvyššieho vodcu
V Iráne došlo k zásadnej zmene na čele štátu. Zbor duchovných známy ako Rada expertov rozhodol, že novým najvyšším vodcom krajiny sa stane Modžtaba Chameneí.
Týmto rozhodnutím nahradil svojho otca, zosnulého iránskeho lídra Alího Chameneího. Výber jeho syna naznačuje, že tvrdá línia režimu si chce v čase konfliktov so Západom udržať kontrolu nad mocou v Teheráne.
Podľa dostupných informácií padlo rozhodnutie v nedeľu a signalizuje pokračovanie politického kurzu, ktorý Irán presadzoval aj za vlády predchádzajúceho vodcu.
Muž, ktorý roky pôsobil v tieni
Päťdesiatšesťročný Modžtaba Chameneí bol už dlhší čas považovaný za možného nástupcu svojho otca. Hoci nikdy nezastával oficiálnu vládnu funkciu, jeho vplyv v zákulisí iránskej politiky bol podľa diplomatov výrazný.
Americkí predstavitelia ho celé roky opisovali ako „mocného muža v pozadí“, ktorý má prístup k najvyšším kruhom režimu. Od konca februára, keď bol jeho otec zabitý, sa podľa dostupných informácií na verejnosti neobjavil.
Podľa analytikov sa pravdepodobne zdržiava na bezpečnom mieste, zatiaľ čo Spojené štáty a Izrael pokračujú v leteckých útokoch proti cieľom v Iráne.
Rozhodnutie Rady expertov
Najvyššieho vodcu v Iráne volí 88-členná Rada expertov, ktorá dohliada na náboženský aj politický smer krajiny.
Ajatolláh Mohsen Heidari Alekasir, člen tohto orgánu, uviedol, že výber nového lídra vychádzal aj z odporúčania zosnulého Alího Chameneího.
Podľa jeho slov mal budúci vodca spĺňať jednoduché kritérium: „Nepriateľ ho musí nenávidieť.“
Duchovný zároveň pripomenul, že meno Modžtabu Chameneího sa objavilo aj vo vyjadreniach amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý naznačil, že ho Washington nepovažuje za prijateľného partnera.
Najvyšší vodca má rozhodujúcu moc
Post najvyššieho vodcu je v iránskom politickom systéme kľúčový. Ide o hlavu šíitskej teokracie, ktorá stojí nad vládou aj parlamentom a má posledné slovo v strategických otázkach štátu.
Táto funkcia zároveň znamená kontrolu nad armádou aj elitnými jednotkami Iránskych revolučných gárd.
Nový líder tak preberá aj dohľad nad iránskym jadrovým programom vrátane zásob vysoko obohateného uránu, ktoré by v budúcnosti mohli slúžiť na výrobu jadrových zbraní.
Moc v čase vojenského tlaku
Chameneí mladší sa ujíma vedenia krajiny v mimoriadne napätej situácii. Irán čelí vojenským útokom zo strany Spojených štátov a Izraela, ktoré sa snažia oslabiť jeho vojenský potenciál a jadrové ambície.
Súčasťou tejto stratégie je aj tlak na vnútornú stabilitu režimu, pričom niektorí analytici predpokladajú, že Západ počíta aj s možným odporom iránskeho obyvateľstva voči teokratickej vláde.
Paradox islamskej republiky
Nástup Modžtabu Chameneího je z historického pohľadu paradoxný. Islamská republika vznikla v roku 1979 ako revolučná alternatíva k dedičnej monarchii dynastie Mohammada Reza Pahlavího.
Nový vodca sa narodil v posvätnom šíitskom meste Mašhad ešte pred islamskou revolúciou. Jeho detstvo sprevádzala politická aktivita jeho otca proti režimu šacha.
Po páde monarchie sa rodina presťahovala do Teheránu, kde Alí Chameneí postupne získal vplyv v novom revolučnom systéme.
Bojová skúsenosť a vzťah k gardám
Modžtaba Chameneí bojoval počas vojny medzi Iránom a Irakom v 80. rokoch v radoch Revolučných gárd. Tento fakt podľa analytikov vysvetľuje jeho úzke väzby na túto mimoriadne vplyvnú bezpečnostnú štruktúru.
Po skončení konfliktu študoval teológiu v náboženskom centre Kom a neskôr tam pôsobil aj ako pedagóg.
Vplyv rástol priamo v kancelárii vodcu
Počas vlády svojho otca pracoval v jeho kancelárii, kde zastával rôzne neformálne úlohy. Organizácia United Against Nuclear Iran ho opisuje ako kombináciu dôverníka, poradcu a ochrancu systému.
Historik Jonathan Piron z Bruselu upozorňuje, že jeho moc nevychádzala z demokratického mandátu. „Modžtaba Chameneí nikdy neprešiel voľbami. Do centra moci sa dostal vďaka tomu, že ho tam umiestnil jeho otec,“ uviedol. Podľa kritikov mal zároveň profitovať z výhod, ktoré mu poskytovalo rodinné postavenie.
Americké sankcie a tajné investície
V roku 2019 Spojené štáty uvalili na Modžtabu Chameneího sankcie. Washington tvrdil, že pomáha presadzovať regionálne ambície iránskeho režimu a podporuje represívne kroky voči domácim protestom.
Americké ministerstvo financií zároveň uviedlo, že úzko spolupracoval s Revolučnými gardami, ktoré tvrdo zasahovali proti demonštráciám v krajine.
Investigatíva agentúry Bloomberg navyše začiatkom roka odhalila rozsiahlu sieť investícií do nehnuteľností, ktoré mali byť nakupované cez schránkové firmy v mestách ako Londýn, Frankfurt nad Mohanom či Dubaj.